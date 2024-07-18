На общероссийском фотоконкурсе по охране труда стартовало народное голосование

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Голосование за лучшую фотографию, присланную на конкурс «Охрана труда в действии», началось на официальной странице общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
«Фотографии на конкурс принимались от граждан России любых возрастов. Темой снимков стала работа специалистов по охране труда, рабочие процессы с использование индивидуальной защиты, а также просветительская деятельность в области охраны труда», — говорится в сообщении.Голосование за лучшую фотографию началось 15 июля и завершится 11 августа. 50 лучших работ напечатают и разместят на площадке Всероссийской недели охраны труда, которая будет проходить 10-13 сентября на площадке университета «Сириус» в Сочи.
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