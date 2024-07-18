В России стартует приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

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Приём заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив для проектов в области искусства, культуры и творческих индустрий начнётся 25 июля и продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба фонда.
«Конкурс будет проводиться по девяти номинациям: «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Великое русское слово», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Я горжусь», «Молодые лидеры», «Культурны код» и «Место силы», — говорится в сообщении.Заявки на конкурс принимаются от некоммерческих и коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Победители будут объявлены в декабре.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
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