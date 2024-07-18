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В России стартует приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

18 июля 2024, 12:01
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Приём заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив для проектов в области искусства, культуры и творческих индустрий начнётся 25 июля и продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба фонда.
«Конкурс будет проводиться по девяти номинациям: «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Великое русское слово», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Я горжусь», «Молодые лидеры», «Культурны код» и «Место силы», — говорится в сообщении.
Заявки на конкурс принимаются от некоммерческих и коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Победители будут объявлены в декабре.



Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

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#россия
#фонд
Из Диснейленда уберут аниматронного медведя, чтобы не задеть чувства алкоголиков
17 июля 2024, 20:13

Фото: istockphoto/JHVEPhoto

Аниматронный медведь исчезнет из Диснейленда, потому что его внешность «может задеть чувства алкоголиков». Об этом сообщает издание New York Post. Уточняется, что герой развлекал гостей, приблизительно, полвека, однако сейчас в компании его посчитали «устаревшим и оскорбительным».
Ранее сообщалось о введении в Disney так называемых «стандартов инклюзивности». Согласно им, например, среди сценаристов, продюсеров и других специалистов должно быть не меньше половины «недопредставленных групп». Сюда, в частности, включены темнокожие и представители ЛГБТ*.

Перед этим была информация о сокращении в компании штата сотрудников для снижения расходов, направленных оптимизировать операции компании в «период потрясений» в медиаиндустрии.

*Организация признана Росфинмониторингом экстремистской и террористической, запрещена в РФ

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Выставку «Подмосковная сторона» в Химках посетило более 3 тысяч человек
17 июля 2024, 18:28

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

В Химках продолжает работать летняя выставка «Подмосковная сторона». По словам руководителей, ее посетило уже более трех тысяч человек.
На выставке представлены картины 80 авторов — членов живописной секции Московского областного отделения Союза Художников России, которые обличили природные и архитектурные особенности Подмосковья, написали портреты людей, которые внесли вклад в развитие региона.

200 разных картин представлены в нескольких тематических разделах: «Лица», «Дыхание природы», «Мозаика городов», «Летний натюрморт», «Дом, семья и счастье», «Размышления и поиск», «Мастерская», «Лето в Подмосковье».

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

«Из всех жанров живописи на выставке присутствуют главные жанры этого вида искусства — портрет, пейзаж, натюрморт, есть также абстракционизм, анимализм и бытовой жанр», — рассказали организаторы выставки корреспонденту Радио 1.

По словам кураторов и наблюдателей «Подмосковной стороны» посетители очень тепло отзываются об увиденном.

«Потрясающе! Невозможно выделить лучшие работы, всё очень талантливо, есть ощущение причастности к природе», — говорят они.

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

Люди, прошедшие разные залы, говорят, что это схоже с общим путешествием по Подмосковью, что будто такое оно все — разное и замечательное.

«Приятно путешествовать по Подмосковью среди ваших картин», — поделилась одна из гостей.

Еженедельно со среды по пятницу в 12:00 для посетителей с детьми (от 6 до 15 лет) проводятся мастер-классы.

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

«Было очень интересно и нам, и детям», — поделилась одна из гостей.

Каждую пятницу в 15:00 проводится бесплатная экскурсия по всем залам выставки.

Выставка продлится до 21 июля в музейно-выставочном комплексе «Артишок», который располагается в старейшем химкинском парке — Парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого.

Основное направление развития комплекса — это временные выставки подмосковных художников, графиков, скульпторов и фотографов, передвижные выставки из московских и подмосковных музеев, выставки исторической и современной фотографии, естественно-научные выставки, литературные экспозиции. В комплексе проводится множество мастер-классов, лекций, кинопоказов, встреч с художниками.

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

Посетить комплекс можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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Делегация Раменского успешно выступила на фестивале «Радуга над Витебском»
17 июля 2024, 18:26

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Делегация творческих коллективов Раменского приняла участие в Международном фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Радуга над Витебском» в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По итогам конкурса солисты студии бального танца «10 ритмов» ДК им. Воровского Сергей Климов и Мария Симкина стали лауреатами II степени в номинации «Хореографическое творчество. Бальный танец».
«Народный коллектив «Ретро Плюс» также стал лауреатом II степени. Это раменский коллектив, базирующийся в ДК «Строитель», филиале ДК «Гжельский». Его уникальность заключается в том, что он – семейный и состоит из брата и пяти сестёр. Руководитель и основатель коллектива – Михаил Смирнов», – рассказали в администрации.
Фестиваль-конкурс «Радуга над Витебском» проходит ежегодно в июле в дни проведения Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фестиваль посвящён единению национальных культур славянских народов. В этом году в масштабном проекте приняли участие более 70 коллективов из четырёх стран.

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На подмосковном фестивале «Гуляй Город» покажут реконструкцию битвы XVI века

На фестивале «Достоевский: путешествие в Зарайск» оживут герои «Лукоморья»
#раменский городской округ
#культура
#искусство
#фестиваль
#белоруссия
#московская область
#подмосковье
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В Коломне проведут выставку живых цветов
17 июля 2024, 12:59

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Выставка «Цветы июля» откроется в картинной галерее Коломны «Дом Озерова» в пятницу, 19 июля, в экспозиции будут представлены живые растения, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Главным объектом выставки станут флоксы: посетителей познакомят с разными сортами этих цветов. Кроме того, в экспозиции будут представлены и другие цветы», — отмечается в сообщении.
Выставка организована при сотрудничестве с коломенским клубом цветоводов-любителей. Она продлится два дня — до 20 июля. Подробную информацию можно прочесть на сайте галереи «Дом Озерова».

Ранее сообщалось, что 27 июля в селе Молоди городского округа Чехов состоится исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях в 1572 году.

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#коломна
#культура
#цветы
#выставка
#минкульттуризма мо
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На подмосковном фестивале «Гуляй Город» покажут реконструкцию битвы XVI века
17 июля 2024, 11:43

Фото: медиасток.рф

Исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях, состоится в субботу, 27 июля, в селе Молоди городского округа Чехов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу времён Руси XVI века. В программе праздника театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, традиционные русские забавы и игры, историческая ярмарка и мастер-классы», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия также состоится фестиваль колокольного звона, концерт фолк-групп и дискотека. С подробной программой праздника можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль начнётся в 10 утра и завершится в полночь. До места проведения фестиваля будут организованы трансферы, а автомобилистов обеспечат удобными парковками.

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#чехов
#фестиваль
#реконструкция
#праздник
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День города в Кашире отпразднуют на набережной Оки
17 июля 2024, 10:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

668-летие Каширы будет отмечаться 26 и 27 июля, одной из площадок праздника станет благоустроенная набережная Оки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На набережной в субботу, 27 июля, откроется ярмарка «Каширская благодать», кроме того, здесь организуют тематические фотозоны и проведут мастер-классы», — говорится в сообщении.
На ярмарке «Каширская благодать» будет представлена продукция местных предприятий, а их сотрудники представят посетителям творческую программу.

Отдельное внимание на празднике будет уделено истории города. Сотрудники Каширского краеведческого музея проведут для всех желающих экскурсию по фотовыставке, созданной на основе материалов из фондов музея.

Экскурсанты узнают о главных исторических вехах Каширы, а также о знаменитых жителях города.

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#праздник
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#выставка
#ярмарка
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На фестивале «Достоевский: путешествие в Зарайск» оживут герои «Лукоморья»
17 июля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» станет уникальным событием, где благодаря мастерству современных артистов и технологиям оживут классические сказки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На улицах Зарайска посетители встретят Кощея Бессмертного, который поведает древние тайны. Избушка Бабы-Яги будет медленно вращаться, создавая ощущение магии. Волк и Царевна предстанут перед гостями фестиваля в виде живых картин. Таинственные русалки, сотканные из света и звука, проплывут мимо зрителей, оставляя волшебные отблески и загадочные мелодии. Хозяин лесного царства Леший пригласит всех на прогулку по заколдованному лесу», – говорится в сообщении.
Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» будет проходить 20 и 21 июля. Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#зарайск
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
#культура
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Раскрыты ужасающие факты о съемках фильмов «Вий» и «Джентльмены удачи»
SevastopolMedia: раскрыты секреты съемок фильмов «Вий» и «Джентльмены удачи»
16 июля 2024, 19:12

Фото: IStock/ronstik

Стали известны факты о непростых условиях съемок трех культовых советских фильмов. О них рассказывает SevastopolMedia.
Как отмечает издание, в то время съемочная группа вынуждена была работать в условиях отсутствия спецэффектов и высококлассных технологий.

Так, в «Джентльменах удачи» цемент, в который прыгают главные герои в бетономешалке, был создан на основе зеленой хлебной закваски с луковой эссенцией. Жидкость была очень тягучей, прилипающей к телу и источала отвратительный запах. После актеры в течении нескольких часов смывали с кожи въевшийся «аромат» лука.

В фильме «Вий» актриса Наталья Варлей должна была кружить в воздухе, находясь в гробу, подвешенному к потолку на большой высоте. Из-за внезапного приступа паники и страха она выпала из ящика, но актер Леонид Куравлев успел подхватить ее и спасти от увечий.

«Вокзал для двоих» — фильм, где съемочной группе приходилось воссоздавать зимние сцены при отсутствии альтернативного снега. Для режиссера и, в особенности, операторов, съемки стали настоящим испытанием.

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Участниками шатурского «Тугофеста» стали около 40 музыкальных коллективов
16 июля 2024, 17:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Музыкальный фестиваль «Тугофест» состоялся на берегу Свиношного озера в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, участие в четырёхдневном празднике приняли около 40 коллективов из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Самые первые начинания были в 2013 году. Название «Тугофест» появилось приблизительно в 2016-2017-м году. А в 22-м году уже понеслась. Нам как организаторам просто это нравится, делаем просто на энтузиазме», — поделился организатор фестиваля Андрей Платонов.
Большой фестиваль проводится уже третий год подряд. В этот раз своим творчеством поделились музыканты, работающие в самых разных жанрах — от фолк-рока до хоррор-нью-металла. И каждый гость фестиваля смог найти себе что-то по душе.

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#музыка
#фестиваль
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