На открытие в Подмосковье шести модельных библиотек выделили 115 млн рублей

Фото: телеграм-канал губернатора и правительства МО
В Московской области в этом году откроют шесть модельных библиотек. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 27 мая в стране отмечается Общероссийский день библиотек.
Подмосковные библиотеки сегодня становятся не просто местом, где можно взять книгу, а настоящими культурными центрами. Ежегодно появляется всё больше модельных библиотек, где вместо тихого зала с книжными стеллажами – современное, светлое пространство.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, взять книгу в Московской области можно не только в библиотеке. В регионе всё большую популярность набирает буккроссинг. Адресный перечень мест для буккросинга можно найти по ссылке.
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«Там можно не только читать, но и участвовать в различных мастер-классах и мероприятиях – от литературных вечеров до курсов по программированию. В этом году в Московской области будет открыто шесть модельных библиотек. На их создание предусмотрено порядка 115 млн рублей», – рассказал Брынцалов.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, взять книгу в Московской области можно не только в библиотеке. В регионе всё большую популярность набирает буккроссинг. Адресный перечень мест для буккросинга можно найти по ссылке.
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Лора Луганская