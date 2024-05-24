Жители Подмосковья теперь могут удалённо заказать книги в библиотеках

Фото: телеграм-канал губернатора и правительства МО
Жители Московской области теперь могут найти и заказать книги в библиотеках региона в режиме онлайн. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Узнать о наличии издания и услугах областных учреждений удалённо можно на портале «Библиотеки Подмосковья». В преддверии каникул там появился раздел «Летнее чтение», где созданы литературные подборки для школьников 1-11 классов», – говорится в сообщении.Для доступа к порталу нужно зарегистрироваться с использованием логина и пароля от учётной записи на портале госуслуги. Затем следует получить электронный читательский билет в виде электронного бейджа в мобильном приложении «МОё ПОДМОСКОВЬЕ», социальной карты или карты «Стрелка».
Сообщается, что адреса библиотек и пунктов выдачи книг можно найти на интерактивной карте.
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