В Подмосковье запустили единую цифровую базу областных библиотек

Ушёл из жизни автор хита All by Myself Эрик Кармен

Фото: iStock/jorgeantonio Американский поп-певец Эрик Кармен ушёл из жизни на 75 году жизни, об этом сообщается на официальном сайте артиста. «С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — сообщили представители Кармена.

Известно, что музыканту было 74 года, однако, о точных причинах его смерти пока ничего не сообщается.



Кармен приобрёл широкую популярность как автор всеми любимой в 70-х песни All by Myself. Он также написал санудтрек Hungry Eyes к одному из самых известных фильмов 20-го столетия «Грязные танцы».



