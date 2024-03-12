В Подмосковье запустили единую цифровую базу областных библиотек

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Онлайн-сервис «Библиотека Подмосковья» заработал в Московской области, он предоставляется пользователю возможность, не выходя из дома, ознакомиться с фондами той или иной библиотеки, а также заказать книгу в любой из них, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«Цифровой сервис объединяет информацию обо всех библиотеках региона. Помимо книг, с его помощью можно узнать об услугах и сервисах, которые предоставляют библиотеки», — отмечается в сообщении.Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Библиотеки Подмосковья», нужно зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru с помощью учётной записи портала госуслуг. Далее через сервис пользователь получает универсальный электронный читательский билет. Билет может быть в виде электронного бейджа в специальном мобильном приложении, карты «Стрелка» или социальной карты.
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Лев Каштанов