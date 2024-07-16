Раскрыты ужасающие факты о съемках фильмов «Вий» и «Джентльмены удачи»

Фото: IStock/ronstik
Стали известны факты о непростых условиях съемок трех культовых советских фильмов. О них рассказывает SevastopolMedia.
Как отмечает издание, в то время съемочная группа вынуждена была работать в условиях отсутствия спецэффектов и высококлассных технологий.
Так, в «Джентльменах удачи» цемент, в который прыгают главные герои в бетономешалке, был создан на основе зеленой хлебной закваски с луковой эссенцией. Жидкость была очень тягучей, прилипающей к телу и источала отвратительный запах. После актеры в течении нескольких часов смывали с кожи въевшийся «аромат» лука.
В фильме «Вий» актриса Наталья Варлей должна была кружить в воздухе, находясь в гробу, подвешенному к потолку на большой высоте. Из-за внезапного приступа паники и страха она выпала из ящика, но актер Леонид Куравлев успел подхватить ее и спасти от увечий.
«Вокзал для двоих» — фильм, где съемочной группе приходилось воссоздавать зимние сцены при отсутствии альтернативного снега. Для режиссера и, в особенности, операторов, съемки стали настоящим испытанием.
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Так, в «Джентльменах удачи» цемент, в который прыгают главные герои в бетономешалке, был создан на основе зеленой хлебной закваски с луковой эссенцией. Жидкость была очень тягучей, прилипающей к телу и источала отвратительный запах. После актеры в течении нескольких часов смывали с кожи въевшийся «аромат» лука.
В фильме «Вий» актриса Наталья Варлей должна была кружить в воздухе, находясь в гробу, подвешенному к потолку на большой высоте. Из-за внезапного приступа паники и страха она выпала из ящика, но актер Леонид Куравлев успел подхватить ее и спасти от увечий.
«Вокзал для двоих» — фильм, где съемочной группе приходилось воссоздавать зимние сцены при отсутствии альтернативного снега. Для режиссера и, в особенности, операторов, съемки стали настоящим испытанием.
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Олег Дикий