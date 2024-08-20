На подмосковном фестивале «Славянское подворье» устроят кулачные бои

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» состоится в воскресенье, 25 августа, на берегу реки Пахры рядом с культурно-просветительским центром «Дубровицы» на территории городского округа Подольск. Фестиваль будет проходит в пятнадцатый раз, в этом году в его программу впервые включены кулачные бои, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«На фестивале будет работать несколько тематических площадок, включая сельскохозяйственную выставку, музейный квартал, трапезную, ярмарку народных промыслов, детскую зону с аттракционами и пр. Впервые на фестивале будут организованы кулачные бои», — говорится в сообщении.В концертной программе фестивале примут участие 28 коллективов из 18 округов Подмосковья. Их выступления будет оценивать профессиональное жюри, победителей ждут призы. Кроме того, для гостей фестиваля споёт Московский казачий хор и звёзды отечественной эстрады.
Фестиваль начнётся в 11:00, вход свободный, возрастных ограничений нет. Подробная информация о мероприятии размещена на туристическом портале Подмосковья.
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