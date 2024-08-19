«Кружились в танце»: Как прошел фестиваль «Три Спаса в Мелихове»

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
17 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» прошел фестиваль «Три Спаса в Мелихове», который уже в десятый раз собирает в одном кругу людей из разных уголков Подмосковья и Москвы. Для посетителей работала ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода «Юг Франции». А артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» сыграли миниатюры по произведениям Чехова.
Пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в это в этом году праздник посетило более 700 человек.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
Она отметила, что каждый гость нашел себе дело по душе и не остался в стороне.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
По ее словам, самой большой популярностью пользовались мастер-классы, где гости лепили, рисовали, делали интересные поделки и даже обучились искусству фигурного вырезания на овощах и фруктах (карвингу). Каждый уехал с приятным сувениром, сделанным своими руками.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
Читайте также:
«Урожай цветов»: Что будет в программе фестиваля «Три Спаса в Мелихове»
В Мелихове отметят три Спаса и вспомнят забытые народные игры
В Подмосковье проведут фестиваль цветов «Пиономания»
«Очень радостно, что в Мелихово приезжают всей семьей: дети, родители, дедушки, бабушки. А также наши постоянные гости, которые каждый год большой компанией приезжают к нам и для них это уже добрая традиция», — поделилась собеседница.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
Она отметила, что каждый гость нашел себе дело по душе и не остался в стороне.
«Кто-то кружился в танце под музыку оркестра народных инструментов «Русские узоры», кто-то играл вместе с фольклористом Ильей Ахрамеевым и Живым музеем народных искусств, многие гости были у нас впервые, поэтому отправились на экскурсию в чеховский дом и на познавательную прогулку по усадьбе», — рассказала Юлия.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
По ее словам, самой большой популярностью пользовались мастер-классы, где гости лепили, рисовали, делали интересные поделки и даже обучились искусству фигурного вырезания на овощах и фруктах (карвингу). Каждый уехал с приятным сувениром, сделанным своими руками.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
«Очень понравились яблочные шашки, там кипели бурные состязания, и фотосалон с русскими народными костюмами тоже понравился всем», — подчеркнула сотрудница музея.Также Юлия Балабанова рассказала, что праздник прошел в атмосфере добра и гармонии, что сотрудники музея получили много приятных отзывов за разнообразную и интересную программу.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
«Гости посетили экскурсии, концерты, театральные инсценировки, смогли купить интересные сувениры на ярмарке промыслов, а главное всей семьей провести время в гостях у Антона Павловича! По мнению организаторов, праздник удался! Благодарим наших гостей, которые приехали к нам!» — завершила разговор с корреспондентом «Радио 1» собеседница.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
Читайте также:
«Урожай цветов»: Что будет в программе фестиваля «Три Спаса в Мелихове»
В Мелихове отметят три Спаса и вспомнят забытые народные игры
В Подмосковье проведут фестиваль цветов «Пиономания»
Анастасия Бондарева