Названо первое мероприятие создающегося Национального центра «Россия»

Фото: сайт Национального центра «Россия»
В день открытия Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия» заработает выставка «Наследие для будущего». На ней можно будет увидеть художественные работы выпускников творческих вузов из разных стран, сообщили в пресс-службе центра.
Смысловой акцент экспозиции – будущее останется за людьми, если они смогут сохранить способность к творчеству и мышлению. Куратором выставки «Наследие для будущего» станет член Совета при президенте России по культуре и искусству, ректор Санкт-Петербургской Академии художеств им. Ильи Репина Семён Михайловский.
Одной из стран-партнёров экспозиции станет Китай.
Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» пройдет с 4 по 6 ноября. Он станет первым мероприятием Национального центра «Россия», который создаётся по поручению главы государства.
На симпозиум съедутся учёные, футурологи, прогнозисты, писатели-фантасты и представители органов власти. Они обсудят к каким последствиям приведёт распространение искусственного интеллекта, каким будет цифровое государство будущего.
Читайте также:
«Пушкин – наше всё»: в Одинцове проходит выставка, посвящённая жизни и творчеству классика
«Открытие мира красоты»: в Яхроме проходит выставка «Лето – это маленькая жизнь»
В Павловском Посаде открыли набор на музыкальные занятия для взрослых
«Национальный центр «Россия» должен быть, прежде всего, комфортным местом для дискуссий, где можно разворачивать выставки, связанные с судьбами людей, с эпохами, рассказывающие о разных периодах жизни страны», – отметил Михайловский.
Одной из стран-партнёров экспозиции станет Китай.
Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» пройдет с 4 по 6 ноября. Он станет первым мероприятием Национального центра «Россия», который создаётся по поручению главы государства.
На симпозиум съедутся учёные, футурологи, прогнозисты, писатели-фантасты и представители органов власти. Они обсудят к каким последствиям приведёт распространение искусственного интеллекта, каким будет цифровое государство будущего.
Читайте также:
«Пушкин – наше всё»: в Одинцове проходит выставка, посвящённая жизни и творчеству классика
«Открытие мира красоты»: в Яхроме проходит выставка «Лето – это маленькая жизнь»
В Павловском Посаде открыли набор на музыкальные занятия для взрослых
Лора Луганская