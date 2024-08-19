Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» собрал более 16 тысяч гостей

В день открытия Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия» заработает выставка «Наследие для будущего». На ней можно будет увидеть художественные работы выпускников творческих вузов из разных стран, сообщили в пресс-службе центра.