Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» собрал более 16 тысяч гостей

16 тыс. человек посетили Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», который завершился в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В этом году мы празднуем юбилей фестиваля. Из года в год он собирает огромное количество зрителей всегда предлагает что-то новое. На этот раз впервые в рамках проекта был представлен театрально-музыкальный спектакль «Джаз от первого лица» к 100-летию российского джаза. Фестиваль отмечает 10-летие в год семьи. Это очень символично, так как на такие мероприятия приходит много семей с детьми», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В этом году хедлайнерами проекта стыли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина со специальной программой, L’One (Jazz Set). Также на фестивале выступили проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и другие.
«Уже 10 лет мы делаем этот фестиваль, который гармонично наполняет территорию старинной усадьбы великолепной музыкой. 10 лет мы встречаемся с потрясающими зрителями, которых с каждым годом становится всё больше. У нас выступают зарубежные и отечественные артисты, которые демонстрируют мастерство мирового уровня. С каждым годом наш фестиваль становится все популярнее», – рассказал худрук фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как отметили в министерстве, на фестивале царит особая атмосфера, которую создают природный ландшафт, старинная усадьба, летняя погода и джазовая музыка в исполнении мастеров мирового уровня.
«Сейчас тяжёлые времена, и мы должны объединяться. Считаю музыку одним из вариантов этого объединения. Часть заработанных средств мы перечислим людям, которые сейчас в этом нуждаются – жителям Курской и Белгородской областей», – отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На территории усадьбы для гостей подготовили мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, спортивные активности и большой фудкорт.
Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская