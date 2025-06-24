На прощании с актрисой Валентиной Талызиной зачитали письмо Дмитрия Медведева
На гражданской панихиде по актрисе Валентине Талызиной зачитали письмо заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, написанное после смерти артистки, передает Super.
Актер Александр Яцко со сцены театра зачитал письмо политика. По словам Медведева, без Талызиной невозможно представить отечественную культуру, а ее роли полюбились миллионам людей.
Напомним, прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной состоялось в Театре Моссовета во вторник, 24 июня. 90-летняя народная артистка ушла из жизни 21 июня после продолжительной борьбы с онкологией.
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