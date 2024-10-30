На сцене Губернского театра 30 октября состоится показ спектакля «Девушка и Дракон»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
На сцене Губернского театра 30 октября состоится премьера обновлённой версии балета «Девушка и дракон», представленного Московским областным государственным академическим театром «Русский балет». Спектакль приурочен к Году культурного обмена между Россией и Китаем. Сюжет основан на древней китайской легенде, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Искусство — интернационально, понятно без слов. Сотрудничество с китайскими деятелями культуры, гастроли, творческие обмены служат укреплению дружественных и культурных связей между нашими странами, подтверждают всем известную истину, что для искусства и красоты границ не существует», — подчеркнул художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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