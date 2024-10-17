В Химках 19 октября состоится показ спектакля «Пять вечеров»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В субботу, 19 октября, Химкинский драматический театр «Наш дом» представит спектакль «Пять вечеров», основанный на пьесе Александра Володина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Пьеса в интерпретации режиссера Сергея Постного лишена романтизации и показывает послевоенный Ленинград без прикрас, со всеми его трудностями.
Два человека встречаются спустя семнадцать лет разлуки и пережитых военных трагедий и осознаютчто их прежняя любовь всё ещё жива. Их снова влечёт друг к другу, и они обретают счастье, которое пронизывает весь спектакль.
Режиссером-постановщиком является Сергей Постный, художником-постановщиком — Ирина Уколова, а хореографом выступает Артур Ощепков.
В спектакле принимают участие актеры: Андрей Крыченков, Елена Криволуцкая, Наталья Кравцова (Каграманян), Алёна Карпова, Евгений Кравченко и другие.
Спектакль начнется в 19:00. Билеты можно купить на официальном сайте театра.
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Два человека встречаются спустя семнадцать лет разлуки и пережитых военных трагедий и осознаютчто их прежняя любовь всё ещё жива. Их снова влечёт друг к другу, и они обретают счастье, которое пронизывает весь спектакль.
Режиссером-постановщиком является Сергей Постный, художником-постановщиком — Ирина Уколова, а хореографом выступает Артур Ощепков.
В спектакле принимают участие актеры: Андрей Крыченков, Елена Криволуцкая, Наталья Кравцова (Каграманян), Алёна Карпова, Евгений Кравченко и другие.
Спектакль начнется в 19:00. Билеты можно купить на официальном сайте театра.
Дайана Хусинова