В Москве состоялся концерт «Поэты России»

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В московском Клубе писателей Центрального дома литераторов состоялся концерт «Поэты России».
Отмечается, что на мероприятии выступили Марина Кудимова, Дмитрий Воденников, Надежда Кондакова, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Игорь Караулов и другие.
А в Санкт-Петербурге должен состояться II Всероссийский форум Всемирного русского народного собора «Формирование национальной идеи суверенной России».
Ранее сообщалось, что в субботу, 19 октября, Химкинский драматический театр «Наш дом» представит спектакль «Пять вечеров», основанный на пьесе Александра Володина.
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«Объединяет поэтов одно — то, что в самое сложное, самое страшное время для страны они безоговорочно приняли строну своего народа, своей армии», — заявил в беседе с RT писатель, общественный деятель Захар Прилепин.
А в Санкт-Петербурге должен состояться II Всероссийский форум Всемирного русского народного собора «Формирование национальной идеи суверенной России».
«Это общественная организация, в состав которой входят самые широкие круги, представляющие все категории и слои нашего общества. Наша задача – формирование представителями общественности, народом общей национальной соборной идеи. Идеи, которая объединяет большинство граждан нашей страны», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» председатель оргкомитета по проведению форума, научный руководитель Президентской академии в Санкт-Петербурге Владимир Шамахов.
Ранее сообщалось, что в субботу, 19 октября, Химкинский драматический театр «Наш дом» представит спектакль «Пять вечеров», основанный на пьесе Александра Володина.
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Мелисса Тимофеева