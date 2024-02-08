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Открытие международного молодёжного балетного конкурса «Гран-при Надежд» состоится в Московском губернском театре 20 февраля, в честь праздника будет показан спектакль «Дон Кихот» в постановке «Русского балета», сообщает пресс-служба Минкультуры и труизма Подмосковья.
«Наш конкурс — это шанс для тех, кто только вступает в большую балетную жизнь, заявить о своем таланте и мастерстве, быть оцененными корифеями балетной сцены, способствовать своему карьерному росту», — заявил глава конкурсного жюри, художественный руководитель конкурса, народный артист СССР Вячеслав Гордеев.На участие в конкурсе было подано более 200 заявок из 17 стран, отбор прошли 110 артистов. Конкурс будет проводиться в трёх номинациях: «Артисты балета», «Народно-сценический танец» и «Хореографы». Выступления будут проходить на сцене Московского губернского театра и Российского академического молодёжного театра с 20 по 27 февраля.
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