Театр «Чеховская студия» показал спектакль-сказку ребятам из семейного центра в Домодедове

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Спектакль по мотивам произведений Г.Х. Андерсена «В одном сказочном королевстве» привезли в семейный центр «Домодедовский» актёры театра «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Спектакль был интерактивным: маленькие зрители принимали участие в происходящем на сцене и давали советы персонажам», — отмечается в сообщении.Мероприятие было организовано в рамках акции «Добрый друг»: ежегодно театр выезжает в семейные центры и дома социального обслуживания и дарит людям встречу с искусством. Художественный руководитель театра Рустем Фесак рассказал, что в планах показ спектакля для взрослых: людям, живущим в одном из домов социального обслуживания, представят инсценировки чеховских рассказов.
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