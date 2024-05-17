В Подмосковье откроют выставку «Елена Образцова. Жить — значит петь»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье 21 мая откроется выставка, посвященная к 85-летию со дня рождения Елены Образцовой. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 21 мая в Государственном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского
Все желающие смогут посетить выставку до 12 ноября 2024 года. Подробную информацию об экспозиции можно найти на официальном сайте музея.
Читайте также:
В Серпухове дали концерт артисты хоровой капеллы Абхазии
Гости экофестиваля в Талдоме сварят варенье из шишек, роз и одуванчиков
В Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна»
«Экспозиция представляет коллекцию экспонатов, иллюстрирующих важные аспекты творческой биографии певицы. Они являются свидетелями ее дружеских взаимоотношений с известными музыкантами второй половины ХХ — начала XXI века. Важная тематическая линия выставки — связь с именем П. И. Чайковского, которая нашла отражение в исполнении партии Графини в опере «Пиковая дама» и в концертных программах, где часто звучали камерные произведения композитора», — поделились в министерстве.
Все желающие смогут посетить выставку до 12 ноября 2024 года. Подробную информацию об экспозиции можно найти на официальном сайте музея.
Читайте также:
В Серпухове дали концерт артисты хоровой капеллы Абхазии
Гости экофестиваля в Талдоме сварят варенье из шишек, роз и одуванчиков
В Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна»
Мира Полтева