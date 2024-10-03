Подмосковные библиотеки участвуют во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
1 октября в России завершился первый этап Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение». Свои заявки на участие отправили семь библиотек Подмосковья, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Во Всероссийском конкурсе представлено несколько номинаций:
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Цели конкурса:
Московская губернская универсальная библиотека из Королева, реализующая программу развития публичных библиотек с 1919 года, подала к участию проект «Мы работаем для библиотек», который связан с продвижением Губернской библиотеки как экосистемы для библиотек. Проект подразумевает различные новшества: разработка дизайн-концепции помещений, форменного стиля в одежде сотрудников, внедрение культурных кодов до генерации новых идей, проектов, новых цифровых сервисов. Это направлено на продвижение образа и ценностей главной библиотеки региона и муниципальных библиотек, которые она объединяет.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Этап «конкурсный», где будут рассматриваться представленные материалы и выделяться победители, продлится до 1 ноября.
А далее состоится награждение победителей, которые получат дипломы от Министерства культуры Российской Федерации, денежные призы в размере 100 тысяч рублей и памятные подарки.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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- Библиотека как бренд;
- Лучшая пресс-служба библиотеки;
- Продвижение библиотеки в социальных сетях;
- Специальный приз Жюри.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Цели конкурса:
- Повысить эффективность деятельности библиотеки как социокультурной площадки и усилить ее новую роль в цифровом современном обществе.
- Стимулировать рост профессионального мастерства и творческой активности библиотечных работников.
- Выявить лучшие практики и распространить успешный опыт работы библиотек в сфере медиа и в части разработки и продвижения бренда.
- Организовать обмен опытом между библиотеками России, а также привлечь внимание общественности к библиотеке как к пространству новых возможностей.
Московская губернская универсальная библиотека из Королева, реализующая программу развития публичных библиотек с 1919 года, подала к участию проект «Мы работаем для библиотек», который связан с продвижением Губернской библиотеки как экосистемы для библиотек. Проект подразумевает различные новшества: разработка дизайн-концепции помещений, форменного стиля в одежде сотрудников, внедрение культурных кодов до генерации новых идей, проектов, новых цифровых сервисов. Это направлено на продвижение образа и ценностей главной библиотеки региона и муниципальных библиотек, которые она объединяет.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Этап «конкурсный», где будут рассматриваться представленные материалы и выделяться победители, продлится до 1 ноября.
А далее состоится награждение победителей, которые получат дипломы от Министерства культуры Российской Федерации, денежные призы в размере 100 тысяч рублей и памятные подарки.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Анастасия Бондарева