В приложении «МОё Подмосковье» модернизировали раздел о парках

Насыщенную культурную программу подготовили для гостей фестиваля-ярмарки «Сделано в России», которая проходит сейчас в столице китайское провинции Сычуань — городе Чэнду, посетителям демонстрируют российское кино и мультипликационные фильмы, а также проводят художественные мастер-классы, сообщает пресс-служба организатора фестиваля-ярмарки — Российского экспортного центра.