В приложении «МОё Подмосковье» модернизировали раздел о парках

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В мобильном приложении «МОё Подмосковье» обновили интерфейс раздела «Парки». Это сделало пользование многофункциональным помощником по сервисам и услугам региона удобнее, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Расширен список типов маршрутов, добавлены три категории в разделе «Системное расписание», дополнены описания парковых территорий. Теперь пользователи смогут узнать больше об истории и особенностях парков, заранее выбрать туристический маршрут. Также можно будет посмотреть расписание регулярных активностей по интересам: развлечение и отдых, культурно-просветительская и физкультурно-спортивная программы», – отметили в ведомстве.Мобильное приложение «МОё Подмосковье» — многофункциональный цифровой помощник, объединяющий информацию и услуги для жителей и гостей Подмосковья. Сервис даёт мгновенный доступ к сведениям о парках, домах культуры, библиотеках, социальных услугах, культурных и спортивных мероприятиях региона, предоставляет удобную запись на выбранные события.
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