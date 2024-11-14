В Зарайске подготовили фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0»

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
В Зарайске пройдёт городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Он стартует 18 ноября 2024 года и завершился 12 января 2025-го, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого состоится мероприятие.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
Фестиваль объединит несколько направлений. Ключевая локация – арт-пространство, предполагающее полную трансформацию существующего здания с историей в современный арт-объект. Оно и станет символом перезагрузки Зарайска.
В здании разместятся выставочные залы, интерактивные инсталляции и образовательные зоны, где эксперты расскажут об искусстве, синтезе творчества и социальных проектов, креативной экономике региона.
Среди спикеров – искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, гендиректор Третьяковской галереи в 2015-2023 годах Зельфира Трегулова. Гости увидят объекты Саши Фроловой – современной художницы и скульптора, пытающейся в своем творчестве предугадать будущее, создавая его эстетику уже сегодня.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
Ещё одна локация фестиваля – Дом Мачтета, усадьба известного писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
В рамках фестиваля пройдет масштабная выставочная программа. Её куратор, галерист Полина Аскери, представит более 250 работ 50 художников. Среди них – как мастера с международной репутацией, так и молодые художники.
Гостей ждут мастер-классы художников, где они расскажут о своём творчестве, покажут любимые техники и стилистические приёмы, помогут посетителям почувствовать себя вовлечёнными в мир искусства. А художник Макс Гошко-Даньков представит уникальный перформанс.
Для посетителей «Перезагрузки. 2.0» создадут пространство отдыха – кафе с главными подмосковными брендами: коломенской пастилой и зарайскими коврижками.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
Ещё две важные точки на карте Зарайска в дни фестиваля – Государственный музей-заповедник Зарайский кремль и Водонапорная башня. Последняя после реставрации работает как смотровая площадка и арт-объект. Для гостей творческое сообщество МИРА проведёт спектакли-прогулки по городу, а режиссёр Нина Волленберг организует серию перформансов.
Подробную информацию о фестивале «Перезагрузка». 2.0» можно найти на сайте и в телеграм-канале.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
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Фестиваль объединит несколько направлений. Ключевая локация – арт-пространство, предполагающее полную трансформацию существующего здания с историей в современный арт-объект. Оно и станет символом перезагрузки Зарайска.
В здании разместятся выставочные залы, интерактивные инсталляции и образовательные зоны, где эксперты расскажут об искусстве, синтезе творчества и социальных проектов, креативной экономике региона.
Среди спикеров – искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, гендиректор Третьяковской галереи в 2015-2023 годах Зельфира Трегулова. Гости увидят объекты Саши Фроловой – современной художницы и скульптора, пытающейся в своем творчестве предугадать будущее, создавая его эстетику уже сегодня.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
Ещё одна локация фестиваля – Дом Мачтета, усадьба известного писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета.
«Проект в Зарайске – значимый этап изменения самого города. Вдохновившись двумя нашими ключевыми объектами, любой предприниматель может приехать и построить свой культурный центр, арт-пространство, открыть собственное дело. Уверена, что в ближайшие пять лет мы увидим, как город расцветёт, и в нём появится много молодых визионеров, которые захотят создавать там свои проекты», – сказала куратор фестиваля «Перезагрузка. 2.0» Марина Глухова.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
В рамках фестиваля пройдет масштабная выставочная программа. Её куратор, галерист Полина Аскери, представит более 250 работ 50 художников. Среди них – как мастера с международной репутацией, так и молодые художники.
Гостей ждут мастер-классы художников, где они расскажут о своём творчестве, покажут любимые техники и стилистические приёмы, помогут посетителям почувствовать себя вовлечёнными в мир искусства. А художник Макс Гошко-Даньков представит уникальный перформанс.
Для посетителей «Перезагрузки. 2.0» создадут пространство отдыха – кафе с главными подмосковными брендами: коломенской пастилой и зарайскими коврижками.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
Ещё две важные точки на карте Зарайска в дни фестиваля – Государственный музей-заповедник Зарайский кремль и Водонапорная башня. Последняя после реставрации работает как смотровая площадка и арт-объект. Для гостей творческое сообщество МИРА проведёт спектакли-прогулки по городу, а режиссёр Нина Волленберг организует серию перформансов.
Подробную информацию о фестивале «Перезагрузка». 2.0» можно найти на сайте и в телеграм-канале.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»
Читайте также:
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Лора Луганская