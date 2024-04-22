На участие в подмосковном фестивале «Город танцует в парках» подали около 1,2 тыс. заявок

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Почти 1200 заявок поступило на участие во втором Московском областном фестивале «Город танцует в парках», в частности, заявки подали 719 коллективов из 55 округов Подмосковья, а также танцоры из Мордовии и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля возможность выступить перед публикой получает любой танцевальный коллектив, в который входит от двух до 25 человек в возрасте от 10 до 25 лет, вне зависимости от профессиональной подготовки. Главное условие — пройти предварительный дистанционный отбор», — говорится в сообщении.В настоящее время приём заявок на участие в фестивале завершён. Очные выступления участников будут проходить с 11 мая по 16 июня в 30 парках Московской области. Проект завершится 7 сентября гала-концертом и награждением участников.
Читайте также:
Назван обладатель Гран-При фестиваля «Театральная неделя» в Кашире
В Кашире проведут мастер-класс по созданию изделий ручной работы
В Подмосковье 27 апреля стартует всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня»
Лев Каштанов