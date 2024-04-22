В Подмосковье 27 апреля стартует всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня»

Всероссийский открытый фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня» будет проходить в ДК имени Леонова в Зарайске 27-28 апреля, зрители смогут посетить все фестивальные мероприятия бесплатно, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Конкурс будет проводиться среди любительских коллективов и отдельных участников по четырём номинациям: «Спектакль», «Кукольный спектакль», «Оригинальный жанр» и «Художественное слово». Всех участников ждут награды», — говорится в сообщении.Оба фестивальных дня программа будет начинаться с 11:00, вход свободный.
Задача конкурса — выявить и поддержать талантливые театральные труппы, режиссёров и педагогов. Кроме того, участники и гости творческого соревнования смогут познакомиться с достопримечательностями Подмосковья.
Читайте также:
Студенты театрального института посетили Дом творчества имени Б. В. Щукина
В Подмосковье прошла всероссийская акция «Библионочь»
Фестиваль «Город танцует в парках» дополнительно набирает участников
Лев Каштанов