Назван обладатель Гран-При фестиваля «Театральная неделя» в Кашире

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Итоги открытого театрального фестиваля имени Б.В. Щукина «Театральная неделя – 2024» подвели в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Гран-При фестиваля завоевал театральный коллектив «Фантазия» под руководством Валерии Ивановой. А награду в номинации «Лучшая мужская роль» получил Максим Киосе-Раду, который исполнил две роли в одном спектакле», — говорится в сообщении.Всего в фестивале принимали участие 13 театральных коллективов. Их руководителям вручили благодарственные письма.
Участников и гостей фестиваля поприветствовала замглавы округа Кашира Светлана Зосимова, а после официальной части для собравшихся выступили студенты второго курса театрального фестиваля им. Щукина. Они показывали различные актёрские этюды, раскрывающие их способности к перевоплощению и фантазию.
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Лев Каштанов