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Назван обладатель Гран-При фестиваля «Театральная неделя» в Кашире

22 апреля 2024, 15:46
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Итоги открытого театрального фестиваля имени Б.В. Щукина «Театральная неделя – 2024» подвели в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Гран-При фестиваля завоевал театральный коллектив «Фантазия» под руководством Валерии Ивановой. А награду в номинации «Лучшая мужская роль» получил Максим Киосе-Раду, который исполнил две роли в одном спектакле», — говорится в сообщении.
Всего в фестивале принимали участие 13 театральных коллективов. Их руководителям вручили благодарственные письма.



Участников и гостей фестиваля поприветствовала замглавы округа Кашира Светлана Зосимова, а после официальной части для собравшихся выступили студенты второго курса театрального фестиваля им. Щукина. Они показывали различные актёрские этюды, раскрывающие их способности к перевоплощению и фантазию.

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Студенты театрального института посетили Дом творчества имени Б. В. Щукина
#кашира
#культура
#театр
#фестиваль
В Кашире проведут мастер-класс по созданию изделий ручной работы
22 апреля 2024, 15:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире жителей и гостей округа на мастер-классы в краеведческий музей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Мастер-классы состоятся 23, 24, 26 и 27 апреля в Каширском краеведческом музее.

«Принять участие в мероприятиях смогут как дети, так и взрослые. В рамках мастер-классов желающие смогут самостоятельно под руководством профессионала сделать своими руками каширскую свистульку. Также участники могут попробовать себя в роли ювелира и создать красивое украшение с каширским яблочном или же куколку Вербницу. Кроме этого, для самых терпеливых будет проведет мастер-класс по созданию открытки в технике «Линогравюра», - поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что условия участия в мастер-классах можно найти на официальном сайте Каширского краеведческого музея.

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#творчество
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В Подмосковье 27 апреля стартует всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня»
22 апреля 2024, 14:35

Всероссийский открытый фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня» будет проходить в ДК имени Леонова в Зарайске 27-28 апреля, зрители смогут посетить все фестивальные мероприятия бесплатно, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Конкурс будет проводиться среди любительских коллективов и отдельных участников по четырём номинациям: «Спектакль», «Кукольный спектакль», «Оригинальный жанр» и «Художественное слово». Всех участников ждут награды», — говорится в сообщении.
Оба фестивальных дня программа будет начинаться с 11:00, вход свободный.

Задача конкурса — выявить и поддержать талантливые театральные труппы, режиссёров и педагогов. Кроме того, участники и гости творческого соревнования смогут познакомиться с достопримечательностями Подмосковья.

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#зарайск
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#театр
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Студенты театрального института посетили Дом творчества имени Б. В. Щукина
22 апреля 2024, 13:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Студенты-щукинцы посетили в Кашире Дом творчества имени Б. В. Щукина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Для студентов провели экскурсии по выставке, приуроченную 130-летию актёра и рассказали о создании музейной комнаты Бориса Щукина.

«В Доме творчества имени Б.В. Щукина побывали в гостях студенты второго курса Театрального института имени Б.В. Щукина со своими художественными руководителями — профессором кафедры мастерства актера Валентиной Николаенко и актрисой Софьей Хильковой», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что в завершении мероприятия студенты также приняли участие во флешмобе, который для них приготовили сотрудники музея.

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В Подмосковье прошла всероссийская акция «Библионочь»
22 апреля 2024, 09:51

Фото: Анна Мороз

Протвинская библиотека присоединилась к всероссийской акции «Библионочь». Об этом сообщил корреспондент.
Акция проводилась в библиотеке имени Е.Р. Дашковой в городском округе Протвино.

«У нас выдался очень насыщенный день: мы провели краеведческий квест, различные мастер-классы, интеллектуальную игру «Брейн-ринг», представили гостям мини спектакль по сказке Александра Сергеевича Пушкина «О рыбаке и рыбке», роли в котором сыграли наши сотрудники и актеры инклюзивной театральной студии. <…> «Библиобуфет» — это наша традиция. Читатели знают, что протвинская библиотека щедра не только на знания, но и на угощения», — поделилась директор МБУК «ЦБС г. Протвино» Ульяна Присяжнюк.

Стоит отметить, что гости библиотеки на протяжении всего дня акции с удовольствием принимали участие в литературных квестах и творческих мастер-классах.

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#протвино
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#подмосковье
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Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве
21 апреля 2024, 16:44

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Филипп Киркоров и Николай Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве, об этом пишет РИА Новости.
Известные российские певцы исполнили по две-три песни, после чего на сцену вышли молдавские артисты.

Напомним, в ходе съезда молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Партия создана в преддверии референдума, на котором будет обсуждаться вступлении Молдавии в Европейский союз.

В съезде также приняла участие глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ранее она уже заявляла, что Молдавия мешает развиваться Гагаузской автономии и мечтает прекратить её существование.

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#москва
#оппозиция
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Фестиваль «Город танцует в парках» дополнительно набирает участников
19 апреля 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» продлил срок приёма заявок. Это сделано по многочисленным просьбам желающих принять в нём участие, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«За 10 дней мы получили более 1,1 тыс. заявок от танцевальных команд, в том числе из других регионов России. Это говорит о важности проекта для тех, кто хочет получить профессиональную оценку жюри и выразить себя на сцене перед тысячами зрителей. Продлеваем срок приёма до 21 апреля», – сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Проект позволяет выступить любому танцевальному коллективу Подмосковья, прошедшему предварительный дистанционный отбор, в составе от двух до 25 человек. Возраст участников – от 10 до 25 лет.

Очный этап фестиваля пройдёт с 11 мая по 16 июня в 30 парках региона. Завершится проект 7 сентября в Раменском городском парке гала-концертом и награждением участников.

Художественный руководитель проекта – заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.

Подать заявку можно на сайте до 21 апреля 2024 года.

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В подмосковных парках насчитали более 120 зон буккроссинга
19 апреля 2024, 21:52

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Гости и жители Московской области могут посетить в парках региона 122 зоны обмена книгами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Внедрение буккроссинга в наших парках призвано не только поддержать интерес к чтению, но и создать дополнительные места для спокойного отдыха. Каждый может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя», – пояснил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
По данным министерства, всего в Московской области – 194 парка культуры и отдыха. Они предлагают разные варианты проведения досуга. Всё большую популярность набирает буккроссинг, что переводится с английского языка как «книговорот». Суть заключается в том, что незнакомые люди обмениваются книгами в специально отведённых местах.

Адресный список зон буккроссинга в парках можно на сайте.

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#московская область
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В Петербурге состоится необычный арт-баттл
19 апреля 2024, 17:38

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге состоится необычный творческий баттл между учащимися двух творческих вузов города: Академии художеств имени Репина и Российской христианской гуманитарной академии им. Ф.М. Достоевского.
Мероприятие пройдёт 21 апреля. Отмечается, что это первый в истории выставочной деятельности Санкт-Петербургского союза художников творческий баттл.

«Арт-баттл – неординарное мероприятие, которое проводится впервые. Тем не менее мы уверены, что молодые художники продемонстрируют навыки креативного мышления и справятся с творческими заданиями», – прокомментировала в беседе с RuNews24 куратор молодёжного проекта, художник-график Наталья Шалина.

До этого генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал, что доступ к берегам Невы на Заячьем острове будет доступен лишь после полной реставрации на гранитном фасаде.

«В 2022 году мы занимались подготовкой реставрационной площадки. К сожалению, нам пришлось полностью перекрыть проход вдоль Невы. Это было сделано из соображений безопасности. Но мы оставили открытым для туристов выход на Комендантскую пристань – одно из самых красивых видовых мест Петербурга», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кириллов.

Ранее XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон представил фирменный стиль этого года, где сочетаются главные темы 2024 года – Год семьи и 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

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#санкт-петербург
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Умер актер из сериала «Слуга народа»
На 62-м году жизни умер актер из сериала «Слуга народа» Никитин
19 апреля 2024, 16:55

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 62-м году жизни скончался российский актер театра и кино Петр Никитин, который прославился благодаря сериалу «Слуга народа», сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве.
Причина смерти артиста не уточняется.

Петр Никитин родился 20 февраля 1963 года в Харькове. В 1990-м году он закончил театральное отделение Харьковского государственного института искусств. С начала 90-х годов он начал работать в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина, а также сниматься в кино и сериалах.

В актерской карьере Никитина более 10 проектов, среди которых «Матч», «Шулер», «Высшая мера», «Депутатики», «Вкус счастья», «Чужие грехи» и «Слуга народа», в котором он сыграл одну из главных ролей вместе с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

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