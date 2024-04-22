В Кашире проведут мастер-класс по созданию изделий ручной работы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В Кашире жителей и гостей округа на мастер-классы в краеведческий музей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Мастер-классы состоятся 23, 24, 26 и 27 апреля в Каширском краеведческом музее.
Стоит отметить, что условия участия в мастер-классах можно найти на официальном сайте Каширского краеведческого музея.
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«Принять участие в мероприятиях смогут как дети, так и взрослые. В рамках мастер-классов желающие смогут самостоятельно под руководством профессионала сделать своими руками каширскую свистульку. Также участники могут попробовать себя в роли ювелира и создать красивое украшение с каширским яблочном или же куколку Вербницу. Кроме этого, для самых терпеливых будет проведет мастер-класс по созданию открытки в технике «Линогравюра», - поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что условия участия в мастер-классах можно найти на официальном сайте Каширского краеведческого музея.
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Мира Полтева