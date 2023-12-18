25 тысяч человек посетили «Морозные традиции» в подмосковных парках

Свыше 25 тысяч человек посетили праздник «Морозные традиции» в парках Подмосковья. об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В минувшие выходные в Московской области прошли «Морозные традиции» , которые посетили около 25 тысяч гостей и жителей Подмосковья.
В рамках программы посетители могли изготовить праздничные елки из подручных материалов,принять участие в хоккее и состязаниях «Самый большой снеговик». Кроме этого, был организован конкурс для детей на детский новогодний костюм, а также работали площадки для физических и творческих активностей, маркеты «К Новому году».
Для детей проходили квесты «По следам Деда Мороза». На мастер-классах желающие могли продегустировать шоклоад ручной работы и создать новогодние венки, свечи и конфеты своими руками.
Стоит отметить, что на всех площадках организовали музыкальные анимационные программы и выступления вокальных коллективов, и работала почта Деда Мороза.
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В рамках программы посетители могли изготовить праздничные елки из подручных материалов,принять участие в хоккее и состязаниях «Самый большой снеговик». Кроме этого, был организован конкурс для детей на детский новогодний костюм, а также работали площадки для физических и творческих активностей, маркеты «К Новому году».
Стоит отметить, что на всех площадках организовали музыкальные анимационные программы и выступления вокальных коллективов, и работала почта Деда Мороза.
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Мира Полтева