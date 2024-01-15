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В Московской области состоится показ спектакля «Идеальный свидетель»

15 января 2024, 13:21
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Жителей и гостей Подмосковья приглашают на спектакль «Идеальный свидетель». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 21 января в культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск.

«Постановку представят артисты Московских театров. История расскажет зрителям о любви и верности, течении жизни и о том, как неожиданно человек может обрести настоящее счастье. Спектакль богат на события и погрузит зрителей в волнительное ожидание развязки», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что билеты и полное описание спектакля можно найти на официальном сайте культурно-просветительского центра «Дубровицы».

Кроме этого, центр «Дубровицы» является вторым местом, где находится орган, который изготовили в Германии по французской технологии XIX века. Ещё один такой инструмент ​стоит в Большом зале Московской консерватории.

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В храме Христа Спасителя началось отпевание худрука Малого театра Юрия Соломина
15 января 2024, 14:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В храме Христа Спасителя в Москве началось отпевание Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина, об этом сообщает «РИА Новости».
Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни.

Родственники артиста рассказали, что он ушёл из жизни спокойно, во сне, в своей квартире в Спиридоньевском переулке. Рядом с ним находилась его дочь. При этом, в конце 2023 года Соломин перенёс инсульт. Во время прогулки он потерял сознание и упал, после чего был госпитализирован в больницу.

15 января состоялась церемония прощания с Народным артистом, которая прошла на исторической сцене Малого театра. Соломина похоронят на Троекуровском кладбище.

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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открывается выставка Зураба Церетели
15 января 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Масштабная выставка работ художника и скульптора Зураба Церетели «Радость жизни» откроется в Большом выставочном зале музея-заповедника «Дмитровский кремль» в пятницу, 19 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В экспозицию вошли картины, написанные автором в различных стилях, — от бытового натюрморта до магического реализма», — отмечается в сообщении.

Посетители увидят также скульптуру Церетели «Мушкетёры» — она установлена в Гаскони, на родине главного героя знаменитого романа Дюма.

Выставка приурочена к 90-летию Зураба Церетели. Она будет работать до 3 марта по адресу: город Дмитров, улица Загорская, лом №17. Дополнительную информацию можно получить на сайте музея.

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Режиссер Вера Соколова опровергла данные о том, что Сами Насери живет в России
14 января 2024, 13:51

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Режиссер Вера Соколова, которая сняла в 2019 году фильм «Ушедшие в туман» с участием французского актера Сами Насери, опровергла «Газете.Ru» информацию о том, что он уже год живет в Москве и работает над сериалом.
«Действительно, у Сами Насери были планы снять фильм по сценарию его брата Биби. Сценарий я читала, он достаточно интересный. Однако на тот момент Сами не смог найти финансирование для своего проекта», — цитирует Соколову «Газета.Ru».
По словам режиссера, на данный момент Насери работает в Европе. Также Соколова не обладает данными о том, планирует ли французский актер получать гражданство РФ.

Напомним, Сами Насери наиболее известен по главной роли Даниэля в фильме «Такси» и его продолжениях.

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В Петербурге состоится гала-концерт в честь завершения Года педагога
12 января 2024, 19:19

Фото: istockphoto.com/Caiaimage/Martin Barraud

В Санкт-Петербурге в Александринском театре 20 января пройдёт гала-концерт звёзд балета в честь завершения Года педагога и наставника.
Отмечается, что мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Классика и современность».

На сцене зрители смогут увидеть народного артиста РФ Николая Мартона, народную артистку РФ, прима-балерину Мариинского театра Юлию Махалину, народную артистку РФ, прима-балерину Мариинского театра Викторию Терешкину и других.

«Гала-концерт посвящен выдающимся балетным педагогам Геннадию Наумовичу Селюцкому, Ольге Николаевне Моисеевой и другим. Их ученица народная артистка России Юлия Махалина представит на сцене, на примере своей жизни, историю преемственности балетных поколений», – поделились в беседе с «Петербургским дневником» в Центре поддержки социально-культурных инициатив.

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#культура
#искусство
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Конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения» состоится в Московской области
12 января 2024, 13:54

Фото: istockphoto /IKvyatkovskaya

В Коломне пройдет конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения». Об этом сообщила пресс-служба министерства

16 февраля в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится ежегодная Научно-практическая конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения».


«Темой конференции является «Современный музей в провинции». В рамках программы обсудят вопросы творческого наследия в коллекции музея, его имиджа и маркетинга, форматов работы с посетителями, цифровых технологий и маркетинга», — поделились в ведомстве.


Кроме этого, в рамках мероприятия обсудят актуальные проблемы музейного дела, где гости смогут обменяться опытом и знаниями, найти востребованные инновационные решения. Данная конференция повысить экспертность и компетентность сотрудников сферы культуры.


Стоит отметить, что начало программы в 12:00.


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#дом
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#коломна
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В Красногорске пройдет концерт танцевальной студии «Про-Движение»
12 января 2024, 12:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Концерт танцевальной студии «Про-Движение» состоится в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничный концерт «Про:)Старый Новый год» пройдет 13 января в культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» городского округа Красногорск.

«Перед зрителями выступят учащиеся школы современного танца «Про-движение», руководители Юлия Непомнящая и Виктор Барыкин. <…> Проведение новогодних выступлений, как подведение итогов года, стало для студии традицией, которая существует уже порядка 12 лет. В этот раз коллектив подготовил особенную концертную программу, которая подарит праздничное настроение, бодрость и яркие эмоции», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный,а пригласительные билеты можно получить в кассах дома культуры «Подмосковье». Начало программы в 19:00.

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В Мытищах наградили победителей конкурса «ЭкоПодмосковье 2023»
В Мытищах состоялась церемония награждения победителей конкурса «ЭкоПодмосковье 2023»
11 января 2024, 23:23

Фото: Радио 1

Конкурс уже четвертый год организован Общественной Палатой Московской области при поддержке Московской областной Думы и Российского Экологического Общества.
В этом году в конкурсе было более 3000 эко проектов с участием более 7000 детей и подростков. В нем участвовали образовательные учреждения из всех 57 муниципалитетов Московской области, более 1000 образовательных учреждений – детские сады, школы, развивающие кружки и клубы, училища, колледжи, университеты и институты.

«Конкурс зародился в Мытищах, его цель - образование и просвещение детей в экологию. Конкурс является самым главным инструментом и площадкой для обмена мнениям. За 4 года мы накопили огромную базу работ. Более 8 тысяч рисунков и плакатов, все они находятся в открытом доступе, где каждый ребенок может посмотреть, пообщаться с автором, и в следующем конкурсе равняться на самые лучшие работы», - отметил Илья Ермаков член общественной палаты Московской области, член общественной палаты города Мытищи, координатор детского конкурса экологических проектов МО «ЭкоПодмосковье».
В этом году правила Конкурса были усложнены. Была задача увидеть более качественные, проработанные работы, чтобы все участники и наставники конкурса, смогли познакомиться с авторами эко проектов, поделиться опытом и новыми знаниями.

Фото: Радио 1
«В моей работе нарисован кит, который выплескивает различные отходы. Этим я хотела показать, что многие люди загрязняют природу, и вот какие от этого последствия. Здорово, что здесь много эко работ и все они посвящены нашей природе, очень важно сохранять и оберегать ее», - поделилась Лера участница конкурса из города Павловский Посад.
Победителям вручили грамоты от Российского экологического общества, Московской областной Думы и Общественной палаты Московской области и подарки от партнеров проекта. При этом, все участники получили памятные дипломы по электронной почте , а наставники благодарности.

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Подмосковные музеи в новогодние праздники приняли около 42 тыс посетителей.


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#конкурс
#мытищи
#эко
#образование
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Подмосковные музеи в новогодние праздники приняли около 42 тыс посетителей
11 января 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Государственные музеи Подмосковья со 2 по 8 января посетили без малого 42 тыс человек. Самым популярным оказался «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Видим стабильных интерес жителей и гостей региона к выставкам в наших музеях во время новогодних праздников. В начале года там побывали почти 42 тыс человек. Самым популярным стал историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра, который посетили 11,5 тыс человек», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
На втором месте по числу посетителей – Звенигородский государственный музей-заповедник. Он принял 8,4 тыс человек. Замыкает тройку Серпуховский историко-художественный музей, куда пришли почти 5 тыс посетителей.

По данным министерства, самый большой интерес вызвали такие выставки как «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века» в «Новом Иерусалиме», «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко-художественном музее, а также «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX веков из собрания Русского музея» в Звенигородском Манеже.

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#культура
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В Кашире пройдет торжественное награждение победителей конкурса рождественской открытки
11 января 2024, 16:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире участников конкурса рождественской открытки «Счастливое Рождество» пригласили на награждение. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Состоялось заседание жюри и определение победителей окружного семейного конкурса рождественской открытки «Счастливое Рождество». Ежегодный конкурс на лучшую рождественскую открытку проводится в городском округе Кашира и уже давно стал традиционным любимым конкурсом маленьких каширян», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что в общей сложности на конкурс было прислано порядка 200 работ ​юных жителей округа в возрасте от ​3 до 18 лет.

Награждение победителей и Рождественская сказка пройдут 13 января в Культурно-досуговом центре «Родина».

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