В Московской области состоится показ спектакля «Идеальный свидетель»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Постановку представят артисты Московских театров. История расскажет зрителям о любви и верности, течении жизни и о том, как неожиданно человек может обрести настоящее счастье. Спектакль богат на события и погрузит зрителей в волнительное ожидание развязки», — поделились в министерстве.
Кроме этого, центр «Дубровицы» является вторым местом, где находится орган, который изготовили в Германии по французской технологии XIX века. Ещё один такой инструмент стоит в Большом зале Московской консерватории.
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