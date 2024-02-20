На выставке художников Веселовых в Мытищах представлено около 20 работ

Более 320 человек из 14 городов Подмосковья и других регионов России приняли участие в десятом фестивале-конкурсе «Ларец танцев-2024», который состоялся на сцене ДК «Мир» в Лыткарине, передаёт корреспондент Владимир Думчев.

«17 танцевальных коллективов представили 57 номеров. Всего на конкурсе было три направления в разных группах и возрастных категориях: русский танец, танцы народов мира и стилизованный народный танец. Жюри оценивало композицию номера, технику танцоров, выразительность и художественное оформление», — говорится в сообщении.

Гран-при конкурса завоевала хореографическая студия «Родник» из Дедовска.



Помимо конкурсных выступлений, в рамках фестиваля были организованы мастер-классы: для ребят 11 лет и младше — «Игры в русском танце», для конкурсантов постарше — «Танцы народов Поволжья (башкирский танец)».



Читайте также:



В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»



Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского



В парке Электростали открылась выставка изостудии «Серебряная кисть»

