На выставке художников Веселовых в Мытищах представлено около 20 работ

«На выставке представлены картины, вдохновлённые жизнью в русской глубинке и идеями русского космизма. Все работы несут на себе отпечаток неповторимой яркой личности их создателей, вдохновляют и заставляют задуматься», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 1 марта, возрастные ограничения — 6+. Выставку можно посетить по Пушкинской карте, держателям Менделеевской карты предоставляются скидки.
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