В парке Электростали открылась выставка изостудии «Серебряная кисть»

Фото: Нина Басистая
Выставка картин участников студии «Серебряная кисть» открылась в павильоне парка «Авангард» в Электростали, сообщает корреспондент Нина Басистая.
«Серебряная кисть» — изостудия, в которой занимаются члены клуба «Активное долголетие», студией руководит Марина Коняшина.
В экспозиции представлены работы, написанные акварелью и акрилом. Выставка продлится до 29 февраля.
Проект «Активное долголетие» работает во всех городских округах Московской области. Его участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Ознакомиться со всеми видами занятий и записаться можно на портале проекта.
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«Наш коллектив работает уже более четырёх лет. В студии занимаются около тридцати человек. Каждую пятницу мы шаг за шагом осваиваем премудрости изобразительного искусства», – рассказала Марина Коняшина.
Проект «Активное долголетие» работает во всех городских округах Московской области. Его участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Ознакомиться со всеми видами занятий и записаться можно на портале проекта.
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Лев Каштанов