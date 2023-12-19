На выставке в Коломне впервые представят редкие шёлковые ткани и костюмы со всей России

Фото: пресс-служба Минкульта МО
«В лофтовом пространстве бывшей шёлковой фабрики коломенских купцов Левиных и Бабаевых можно будет увидеть девичью и женскую одежду для особых случаев из Архангельской, Вологодской, Курской, Рязанской и Нижегородской губерний. В XVIII веке Коломна стала центром «шёлковой моды». В городе работало пять шёлковых фабрик полного цикла. Там производили самые роскошные и дорогие ткани – штоф и парчу, канительные платки», – отметили в пресс-службе.Основу экспозиции составит собрание народного костюма Любови Алиповой. Это частная коллекция подлинной крестьянской одежды XIX – начала XX веков из разных регионов России.
Выставка продлится до 25 февраля и будет сопровождаться программой образовательных событий и кураторских экскурсий.
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