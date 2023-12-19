На выставке в Коломне впервые представят редкие шёлковые ткани и костюмы со всей России

В России будет создан электронный сервис «ГОСБилет» — агрегатор всех билетов на культурные мероприятия, создание которого «избавит зрителей от поддельных билетов и упростит процесс их возврата». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.