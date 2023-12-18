В Подмосковье откроется выставка, посвященная осаде Троице-Сергиева монастыря

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Экспозиции было созданы по по материалам археологических раскопок подмосковной экспедиции Института археологии РАН. Ими обнаружены тысячи находок, наиболее яркие из которых и представлены в зале музея.
Кроме этого, на местах разрушенных землянок археологами были найдены железные сковороды, глиняные горшки, подковы, детали кожаной обуви,и даже кочедыки, ножи, топоры и тиглы. Также
Стоит отметить, что пна выставке представят и особые экспонаты, которые помогут раскрыть подробности быта и свидетельствующим о тяжелом испытании защитников монастыря. К таким относиться кирпичная печь из землянки.
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