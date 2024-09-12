На выставке в Москве представят современные идеи интерьера русского дома

Фото: пресс-служба организаторов выставки
В Москве 19 сентября откроют выставку «Русский дом. Креативные регионы», сообщили организаторы мероприятия.
«Это международная выставка дизайна интерьеров и технологий, направленная на воссоединение с историческими и культурными корнями через современные интерьерные решения. В центре внимания выставки — Россия и её многочисленные регионы. Участники выставки — проводники русских традиций и региональной уникальности. Именно они диктуют моду на актуальную «русскость» и предлагают новые сценарии для проектирования интерьеров на 2025 год», – отмечается в сообщении.Планируется, что церемонию открытия выставки посетят министр культуры России Ольга Любимова.
Выставку организуют межрегиональный союз дизайнеров интерьера вместе с комиссией по дизайну и архитектуре Общероссийской общественной. организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
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Лора Луганская