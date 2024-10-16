На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию

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Необычное мероприятие подготовили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово к закрытию выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова»: гостей ждёт интерактивная экскурсия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены подлинные предметы и реконструкции костюмов XIX–XX веков. Участники интерактивной экскурсии, которую проведёт доцент кафедры драматургии кино, кандидат исторических наук Светлана Малафеева, смогут не только посмотреть на экспонаты, но и прикоснуться к ним, а также сфотографироваться в аксессуарах в стиле модерн», — говорится в сообщении.Экскурсия состоится 3 ноября в главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово. Возрастное ограничение — 6+. Вход по билетам.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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