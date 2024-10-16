На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию

Президент России Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, включив в него, в том числе, писателя Захара Прилепина, актера Константина Хабенского и режиссера Никиту Михалкова. Это следует из текста указа, подписанного главой государства.