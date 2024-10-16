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На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию

16 октября 2024, 18:00
Фото: iStock/littleny

Фото: iStock/littleny

Необычное мероприятие подготовили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово к закрытию выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова»: гостей ждёт интерактивная экскурсия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены подлинные предметы и реконструкции костюмов XIX–XX веков. Участники интерактивной экскурсии, которую проведёт доцент кафедры драматургии кино, кандидат исторических наук Светлана Малафеева, смогут не только посмотреть на экспонаты, но и прикоснуться к ним, а также сфотографироваться в аксессуарах в стиле модерн», — говорится в сообщении.
Экскурсия состоится 3 ноября в главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово. Возрастное ограничение — 6+. Вход по билетам.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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#красногорск
#культура
#выставка
#экскурсия
В Москве проведут награждение победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС!»
16 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Церемония награждения победителей IX открытого всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!-2024» состоится в Центральном музее Вооруженных Сил России 24 октября, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба ВС РФ.
«В этом году фотоконкурс проводился в пяти номинациях: «Гарнизонные будни», «В жизни есть место подвигу», «Сила оружия», «Не стареют душой ветераны» и «Юнармия». Кроме того, запланировано вручение Гран-при», — говорится в сообщении.
На конкурс было прислано свыше полутора тысяч фотографий от более чем 500 участников из двадцати российских регионов. Победителей определяло жюри, в которое вошли военные, а также деятели науки и искусства.

Лучшие работы зрители смогут увидеть на выставках, которые организует по всей России Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил.

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В Волоколамске состоялась премьера спектакля «Охота жить»
16 октября 2024, 10:03

пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

В Волоколамском центре культуры и творчества «Родники» состоялась премьера спектакля «Охота жить». Театр «На валу» представил зрителям новую постановку. Жители города собрались, чтобы насладиться игрой актёров образцового коллектива под руководством заслуженного деятеля культуры РФ Ольги Бураковой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Спектакль основан на одноимённом произведении Василия Шукшина и затрагивает важные нравственные вопросы: добра и зла, ценности человеческой жизни и истинной свободы.

«Спектакль, который нужно смотреть, спектакль, который хочется обсуждать. Спектакль, за который хочется поблагодарить», — поделились впечатлениями волоколамцы, побывавшие на премьере.

Спектакль вновь покажут в Волоколамске через две недели, а в ноябре зрители смогут увидеть его в Москве, в Центральном Доме кино.

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Красногорский завод им. Зверева организовал фотовыставку в ГУМе
16 октября 2024, 09:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск/Ксения Засецкая

Выставку работ фотохудожницы Ксении Засецкой организовал фирменном выставочно-торговом центре «Зенит» в ГУМе Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ), выставка называется «Зенит. Засецкая» «Фотография как искусство», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«На выставке представлены фотографии, которые Ксения сделала во время путешествий по России и за рубежом. Все снимки сделаны на фототехнику красногорского предприятия — цифровую дальномерную камеру «Зенит-М» с объективами Зенитар 35 mm f/1.0 и Зенитар 50 mm f/1.0», — говорится в сообщении.
Ксения Засецкая — кинооператор и фотохудожник, она специализируется на документалистике и магическом реализме. Выставка работ в ГУМе продлится до 31 октября.

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Прилепин, Хабенский, Михалков: Путин обновил состав совета по культуре и искусству

«Поэтический космос»: Филолог рассказал о ключевых моментах жизни и творчества Лермонтова

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#красногорск
#фотовыставка
#москва
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Прилепин, Хабенский, Михалков: Путин обновил состав совета по культуре и искусству
Путин включил Хабенского и Прилепина в состав совета по культуре и искусству
15 октября 2024, 20:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, включив в него, в том числе, писателя Захара Прилепина, актера Константина Хабенского и режиссера Никиту Михалкова. Это следует из текста указа, подписанного главой государства.
Исходя из опубликованного документа, кинорежиссер Карен Шахназаров остался на посту заместителя председателя совета, секретарем совета по-прежнему является помощник президента РФ Владимир Мединский.

В состав совета по культуре и искусству также вошли певец Ильдар Абдразаков, актер Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, гендиректор Первого Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин.

Несколько прежних членов совета остались на своих местах, среди них народный артист России Николай Цискаридзе и певица Полина Гагарина.

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«Поэтический космос»: Филолог рассказал о ключевых моментах жизни и творчества Лермонтова
15 октября 2024, 19:11

Фото: iStock/mizar_21984

15 октября 2024 года исполняется 210 лет со дня рождения гениального русского писателя XIX века, поэта, прозаика, художника и драматурга — Михаила Юрьевича Лермонтова.
Михаил Юрьевич Лермонтов родился ночью со 2 на 3 октября (15 октября по новому стилю) 1814 года в доме напротив площади Красных Ворот — той самой, где сегодня стоит известный в России памятник поэту.
Матери Лермонтова на тот момент не было и семнадцати, а отец имел репутацию привлекательного, но легкомысленного человека. Настоящая власть в семье была в руках бабушки поэта — Елизаветы Арсеньевой. Именно она настояла, чтобы мальчика назвали не Петром, как того хотел отец, а Михаилом.

Кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин рассказал в эфире «Радио 1» о ключевых моментах жизни и творчества выдающегося русского классика.
«Ни один автор в русской литературе не развивался так стремительно, как Лермонтов, ему было даже проще, чем Пушкину. Открытия Пушкина позволяли двигаться вперед, это сравнимо с открытием Америки Колумбом, после которого ты уже знаешь куда и как плыть! Поэтому Лермонтов пошел где-то даже дальше Пушкина!» — рассказал собеседник.

Многие современники Лермонтова говорили о его чрезвычайно тяжелом характере, отмечали, что у поэта, несмотря на его талант, был очень злой язык, поэтому его не любили в обществе, у него было много врагов и завистников.
«Мне кажется, что сам Михаил Юрьевич поделил людей на две категории, первая — такие, как он, вторая — все остальные, на которых он смотрел свысока. Однако, если учесть, каких вершин достигал Лермонтов, то с высоты его полета люди действительно казались ему небольшими» — поделился кандидат филологических наук.

Фото: iStock/Vladi333

Михаил Лермонтов в своей прозе описывает сложные психологические портреты героев. Роман «Герой нашего времени» считается одним из первых в жанре социально - психологического романа в русской литературе.
«Лермонтов — основоположник психологического романа в русской литературе, хотя в начале 19-ого века французы несколько раньше пришли к тому, что если показать происходящее в душе человеческой, его думы и переживания, это будет не менее интересно, чем какие-нибудь приключения. Чуть раньше Лермонтова были все-таки Альфред Мюссе и его “Исповедь сына века”, иногда называют Шатобриана, его повесть “Рене”, но по большому счету все это происходило в одно время!» — объяснил Журбин.

По его словам, Лермонтов очень уверенно шел к импрессионизму, и если бы не нелепая дуэль с Мартыновым, то импрессионизм открыли бы не французские художники, а русский поэт.

«Мы бы цитировали не Поля Верлена, а стихи Михаила Юрьевича, вдумайтесь в его «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно», слова уже не играют той роли, но собравшись вместе они производят эффект, который вызывает волнение, и это до верленовских «Романсов без слов. Лермонтов был сверхчеловеком своей эпохи. Он ушел из жизни в 26 лет, а мы до сих пор его изучаем, и он продолжает нас потрясать своим масштабом личности и умением анализировать», — подчеркнул руководитель кафедры русской словесности.

27 января 1837 года на Черной речке состоялась дуэль Александра Пушкина﻿ с Жоржем Дантесом. Еще до его гибели по Петербургу распространились слухи о смерти поэта — они дошли и до Лермонтова. Уже 28 января первые 56 стихов «Смерти поэта»﻿ были кончены, и сочинение стало стремительно распространяться в списках. 7 февраля Лермонтов написал 16 заключительных строк стихотворения (начиная с «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов»), в которых наряду с «убийцей» виновными в смерти поэта называл высший петербургский свет и приближенных к «трону».

Фото: iStock/FotoDuets

В конце февраля Лермонтова взяли под арест. Разбирательство проходило при личном участии императора Николая I﻿. За Лермонтова вступились пушкинские друзья (прежде всего Василий Жуковский﻿) и бабушка самого Лермонтова, также имевшая светские связи. В результате его «с сохранением чина» перевели в Нижегородский драгунский полк, действовавший тогда на Кавказе. Из Петербурга Лермонтов уезжал скандальной знаменитостью.
«Пушкин позиционировал себя поэтом , который, как и царь, стоит между Богом и людьми, а значит в чем – то стоит на одной ступеньке с императором, Но Пушкин был зависим от государя, ему нужно было содержать семью, иметь доступ к архиву, были материальные проблемы, а значит какие-то компромиссы Пушкин искал. Лермонтов же был абсолютно независим, он не был ограничен в средствах, мог позволить себе что угодно, единственное, что удерживало его в рамках — армейская служба! Николая Первого не могло не раздражать такое свободолюбие!», — заявил Журбин.

Дуэль поручика Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым состоялась 27 июля 1841 года недалеко от города Пятигорска. Дуэль стала трагическим событием, которое оборвало жизнь молодого гения русской литературы. По официальной версии, причиной была обычная ссора. Существует и другое мнение, что причиной дуэли могла стать зависть Мартынова к Лермонтову. Так же существуют конспирологические версии, что чуть ли не император Николай Первый заказал убийство Лермонтова, однако Андрей Журбин считает подобные легенды сомнительными.

«Лермонтов и Мартынов — боевые офицеры, вместе учились в юнкерском училище. Секундантами были тоже не случайные люди, а их товарищи. Дуэль проходила все-таки по правилам, и секунданты поэтому старались выгородить Мартынова. Другое дело, что никто не ожидал, что Мартынов будет стрелять на поражение. Поэтому и условия дуэли обговаривались самые жестокие (расстояние, с которого не попадёшь «случайно»). Ведь самое главное, что требовалось в дуэли 19 века — показать, что за свою честь ты готов встать под пулю. А пуля Мартынова летела прицельно в сердце. Что касается императора, уже после гибели поэта пришёл приказ свыше — держать Лермонтова «на переднем крае». Иными словами, шансов выжить Лермонтову на Кавказе, император оставлял немного», — сообщил филолог.
Фото: iStock/morgan23

Мало кто знает, что Лермонтова запретили даже отпевать как погибшего на дуэли.

«Поэты в начале 19 века отстаивали право независимости, поэт — глас Божий. Пушкин отстаивал эту свободу, Лермонтов был в этом еще более бескомпромиссен, что неизбежно влекло столкновение с властью», — рассказал Журбин.

Сегодня, спустя почти два века Лермонтов продолжает оставаться одной из центральных фигур русской литературы и все так же разжигает огонь в сердцах людей своим творчеством!

«Лермонтов — это яркий пример того, как нужно работать, идти дальше, подниматься выше, ставить себе сверхзадачи! Например, «Демон» Лермонтова сохранился в восьми редакциях! А во-вторых, открывать сверхсмыслы. Пушкин удивительно чувствовал пропорции, гармонию. Лермонтов непостижим в лучших вещах, он удивительно умел угадать не поддающееся взвешиванию и привычной логике. В «Парусе» банальные рифмы: голубом – родном, скрыпит – бежит. Но «просит бури, как будто в бурях есть покой» пробивает и в 21 веке. «Выхожу один я на дорогу...» — какой-то немыслимый разговор с небом. И после такого русская литература уже вышла за пределы всякого бытового притяжения. Это уже был выход в поэтический космос», — завершил разговор руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин.

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Украину покидают культурные деятели
Точицкий: на Украину не возвращается каждый пятый выехавший деятель культуры
15 октября 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Ivan Halkin

Каждый пятый выехавший с Украины культурный деятель не хочет возвращаться назад. Об этом изданию LB.ua заявил глава украинского Минкульта Николай Точицкий.
«Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинства из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти уехавших один не возвращается», — сказал он.
Он добавил, что в республике даже нет соответствующей базы, по которой художники могли бы выезжать за рубеж, хотя ее должны были создать.

На Украине действует военное положение с конца февраля 2022 года. Дипломаты не рекомендуют посещать республику в том числе тем, кто имеет двойное гражданство, включая украинское. Визитеров попросту могут не выпустить обратно.

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#мир
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#культура
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Первоклассникам устроили экскурсию-игру в музее Серпухова
15 октября 2024, 09:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Программу «Здравствуй, музей!» провели для учеников 1 «А» класса школы №19 имени Романа Катасонова в Серпуховском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Во время экскурсии ребятам рассказали об исторических фактах, связанных с различными картинами в коллекции музея. Затем дети отвечали на вопросы и сыграли в игру, в рамках которой в зале нужно было найти определённые картины», — говорится в сообщении.
Кроме того, для юных экскурсантов провели мастер-класс «Барыня-сударыня» по дымковской игрушке. Ребята расписывали в этом стиле гипсовые фигурки, а после мастер-класса забрали результаты своего творчества домой.

В музее ребят сопровождали родители и классная руководительница Заира Дадаева. Отмечается, что знакомство с музеем подарило детям массу положительных эмоций.

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#мастер-класс
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Московский областной театр драмы и комедии отпразднует свое 94-летие
14 октября 2024, 18:20

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

30 октября Московский областной театр драмы и комедии отпразднует свое 94-летие со дня основания. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
День рождения театра будет проходить в виде творческого вечера под названием «Линия жизни». Вечер будет посвящен Мособлдраме и заслуженной артистке РСФСР, актрисе, ровеснице театра Тамаре Сергеевне Гавриловой, чье творчество непременно связано с Московским областным театром драмы и комедии.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Во время празднования выступят молодые артисты, которые прочитают монологи и фрагменты из спектаклей театра «Кадриль», «В этом милом старом доме», «Без вины виноватые». Будут звучать произведения из постановок, в которых участвовать и сама Тамара Гарилова.

Вечер начнется в 18:30.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

История Московского областного театра драмы и комедии уходит далеко в прошлое: в 1914 году в Богородске (ныне – Ногинск) на улице Большой Московской, 65 открылся синематограф «Колизей».
Событие стало значительным явлением в культурной жизни уездного города. И не только потому, что богородская публика бурно отреагировала на показ фильмов с участием Веры Холодной, Ивана Мозжухина и других корифеев отечественного и европейского немого кино. В 1925 году талантливых профессиональных и самодеятельных артистов объединил режиссёр Н. М. Ефимов-Степняк.


Фото: Московский областной театр драмы и комедии

Осенью 1930 года на базе этой драматической труппы был создан постоянный стационарный театр. Это произошло 30 октября.Новый коллектив сразу связал свою творческую жизнь с именами молодых драматургов,таких как Н. Погодина, К. Тренева, В. Вишневский.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Сейчас Московский областной театр драмы и комедии ведет активную гастрольную деятельность, принимая участие в различных фестивалях и конкурсах. Театр постоянно пополняет копилку своих достижений новыми грамотами и благодарственными письмами.Среди них Благодарность № 304-рп от Президента РФ Д. А. Медведева за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и достигнутые творческие успехи.
1 сентября 2015 года театру было вручено Благодарственное письмо от Губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие театрального искусства Московской области.

Театр вносит огромный вклад в развитие культурных традиций региона и России.

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Эвакуированные из Курска и Белгорода артисты дали концерт в Клину
14 октября 2024, 12:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Коллективы артистов, временно эвакуированные с приграничных территорий Белгородской и Курской областей, выступили в Клину в рамках VI Открытого межзонального фестиваля-конкурса народно-певческого искусства «Сыграем песню русскую», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для зрителей выступили курский ансамбль народного танца «Твой Успех», а также хореографические коллективы «Самоцветы» и «Хамелеон» из Курска, хореографические коллективы «Талисман» и «Радость» из Белгорода, хореографический ансамбль «Калейдоскоп» из Воронежской области и ансамбль эстрадного танца «Ритм» из Липецкой области», — говорится в сообщении.
Начальник Управления социально-значимых проектов Оксана Кутилова рассказала, что эти коллективы должны были выступить в августе на фестивале «Курская дуга», однако этот фестиваль был отменён. Клин предоставил эвакуированным артистам не только размещение, но и площадку для самовыражения.

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