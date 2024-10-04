Театр из Подмосковья впервые поучаствует на Всероссийском фестивале музыкальных театров

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«В фестивале впервые примет участие театр из Московской области. Им стал Пушкинский музыкально-драматический театр, который недавно присоединился к Ассоциации музыкальных театров страны и является единственным профессиональным музыкальным театром Московской области», — отметила исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров Наталья Зыкова.
Мюзикл «Бесприданница» был создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Благодаря музыке Юрия Лазаря, оригинальному сценарию Валентины Виленской и современным режиссёрским идеям Бориса Урецкого, «Бесприданница» стала не только символом театра, но и одним из ключевых культурных событий прошлого года, связанных с творчеством А. Н. Островского.
Артисты из подмосковного города Пушкино выступят 8 октября в 19:00 на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской, расположенного в самом сердце Москвы на улице Остоженка, дом 25, строение 1. Это одна из самых престижных музыкальных площадок столицы.
Подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте мероприятия.
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