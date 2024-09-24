В сентябре 2024 года стартует художественно-патриотический фестиваль «Театр Победы»

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С сентября 2024 года по декабрь 2025 года состоится художественно-патриотический фестиваль «Театр победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организуется Фондом поддержки культуры и искусства «Екатерининский» при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи.
С 7 сентября по 7 ноября 2024 года в рамках фестиваля пройдет конкурс театральных постановок. В нём могут участвовать все российские театры, имеющие в своем репертуаре спектакли, посвященные теме Великой Отечественной войны.
В декабре 2024 года экспертный совет фестиваля отберёт 30 театральных постановок. Десять из них, выбранных национальным жюри, будут представлены на церемонии награждения 7 мая 2025 года в Центральном академическом театре Российской армии. С июня по декабрь 2025 года эти спектакли можно будет увидеть на театральных и концертных площадках Москвы.
Постановка, удостоенная «Гран-при» фестиваля, получит приз в размере одного миллиона рублей.
Церемония награждения лауреатов конкурса будет транслироваться по телевидению 9 мая 2025 года на ресурсах Национального мульти-платформенного оператора цифрового телевидения «Триколор».
Все условия и правила проведения конкурса размещены на официальном сайте фестиваля.
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В декабре 2024 года экспертный совет фестиваля отберёт 30 театральных постановок. Десять из них, выбранных национальным жюри, будут представлены на церемонии награждения 7 мая 2025 года в Центральном академическом театре Российской армии. С июня по декабрь 2025 года эти спектакли можно будет увидеть на театральных и концертных площадках Москвы.
Постановка, удостоенная «Гран-при» фестиваля, получит приз в размере одного миллиона рублей.
Церемония награждения лауреатов конкурса будет транслироваться по телевидению 9 мая 2025 года на ресурсах Национального мульти-платформенного оператора цифрового телевидения «Триколор».
Все условия и правила проведения конкурса размещены на официальном сайте фестиваля.
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Дайана Хусинова