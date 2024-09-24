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В сентябре 2024 года стартует художественно-патриотический фестиваль «Театр Победы»

24 сентября 2024, 11:27
Фото: istockphoto / MarioLisovski

Фото: istockphoto / MarioLisovski

С сентября 2024 года по декабрь 2025 года состоится художественно-патриотический фестиваль «Театр победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организуется Фондом поддержки культуры и искусства «Екатерининский» при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи.
С 7 сентября по 7 ноября 2024 года в рамках фестиваля пройдет конкурс театральных постановок. В нём могут участвовать все российские театры, имеющие в своем репертуаре спектакли, посвященные теме Великой Отечественной войны.

В декабре 2024 года экспертный совет фестиваля отберёт 30 театральных постановок. Десять из них, выбранных национальным жюри, будут представлены на церемонии награждения 7 мая 2025 года в Центральном академическом театре Российской армии. С июня по декабрь 2025 года эти спектакли можно будет увидеть на театральных и концертных площадках Москвы.



Постановка, удостоенная «Гран-при» фестиваля, получит приз в размере одного миллиона рублей.

Церемония награждения лауреатов конкурса будет транслироваться по телевидению 9 мая 2025 года на ресурсах Национального мульти-платформенного оператора цифрового телевидения «Триколор».

Все условия и правила проведения конкурса размещены на официальном сайте фестиваля.

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В Королёве открыли обновлённую детскую музыкальную школу
23 сентября 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Королёве торжественно открыли новую детскую музыкальную школу, рассчитанную на 600 учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Жители Королёва помнят это образовательное учреждение до 2022 года. Это было бревенчатое здание 1936 года постройки. Школа получила вторую жизнь, оснащена современным оборудованием и готова принять 600 учеников от 5 до 17 лет. Для ребят открыто восемь направлений, в планах – открытие класса флейты и создание оркестра русских народных инструментов. Здесь есть всё для развития и воспитания больших музыкантов», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Он напомнил, что с 2015 по 2024 годы в Московской области построено 12 зданий для детских музыкальных школ в Волоколамске, Воскресенске, Клину, Красногорске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Серпухове и других городах. Эта работа будет продолжена.

Строительство новой школы продолжалось более трёх лет. Всё это занятия временно проводились в ДК «Юбилейный» и в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас в обновлённой школе обучаются 575 детей.

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«Ритуал и эксперимент»: Фестиваль «Мелиховская весна» каждый год открывает новые таланты
23 сентября 2024, 18:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Оргкомитет международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявляет о старте приема заявок на участие в юбилейном XXV фестивале в подмосковном Мелихове, который пройдет с 23 мая по 1 июня 2025 года. Подать заявку можно до 17 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Генеральный директор музея-заповедника А.П.Чехова «Мелихово» Журавлёва Анастасия в беседе с «Радио 1» сообщила, что «Мелиховская весна» — старейший фестиваль в России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Фестиваль проводится с 2000 года. Это ежегодный смотр лучших премьерных постановок по произведениям Чехова и не только. Театры приезжают со всей России и из-за рубежа. Этот год будет особенным, он очень урожайный на юбилейные даты: 25 лет фестивалю, 165 лет со дня рождения А.П.Чехова, 130 лет с написания легендарной пьесы «Чайка», которая была написана в Мелихове, 85 лет Мелиховскому музею. Все эти даты объединятся, и программа будет насыщенная. Она год из года становится все масштабнее, а фестиваль может принять большее количество зрителей и театров», — поделилась собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что театры обычно приезжают самые разные, и фестиваля нет иерархии, однако есть важное условие — профессионализм коллектива.

«Все театры должны быть профессиональные. Приезжают и большие драматические, национальные театры, могут быть театральные студии, но коллектив должен быть профессиональным. Жанры могут быть самим разными. География наша широка. За 24 прошедших года у нас было показано более 350 спектаклей из 25 стран и 96 городов России. Здесь широта от Сахалина до Калининграда», — рассказала директор музея.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фестиваль, по ее словам, длится 10 дней, и за это время зрители могут увидеть 20 спектаклей на трех разных площадках: две из них в Мелихове, а третья в Серпуховском музыкально-драматическом театре.

«Есть люди, которые в течение 10 дней перемещаются среди площадок и смотрят все спектакли — такой вот ритуал. В следующем году мы сделаем специальный знак для нашего самого настойчивого зрителя, потому что были случаи, когда по продажам мы видели, что один человек купил билеты на абсолютно все спектакли», — подчеркнула Анастасия Журавлева.

Она также отметила, что с каждым годом фестиваль приятно удивляет и открывает какие-то новые талантливые коллективы.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Зачастую бывает так, что ты получаешь истинное удовольствие и гурманское наслаждение от спектаклей, от которых ты этого не ожидал. Если говорить о последнем фестивале, то все были приятно удивлены спектаклем из города Заречного. Зрители долго не отпускали артистов. Здесь же не могу не порадоваться замечательной премьере «Вишневый сад» нашего Мелиховского театра. Ежегодно какая-то пьеса становится титульной. В прошлом году это была именно «Вишневый сад» — мы ставили с японским режиссером и с артистами Мелиховского театра такую версию. Это был замечательный эксперимент, спектакль остался в репертуаре театра и идет по сей день с неизменным аншлагом. И таких экспериментов много», — сказала директор музея.

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В Волоколамске названы победители гастрономического конкурса «Осенняя ярмарка»
23 сентября 2024, 12:45

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В селе Теряево в четвёртый раз прошёл фестиваль-конкурс «Осенняя ярмарка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Умелицы из Детгородковской средней школы встречали гостей многочисленными угощениями. Это соленья и маринады, пироги, торты, пирожные, чак-чак и мармелад, выпечка, овощи и фрукты. Всё это можно было попробовать и купить. Мастерство участников оценивало жюри.
«В номинации «Дачные рекорды» первое место разделили младшая группа «Звёздочки» и семья Шураховых, гигантские тыквы которых прославили Волоколамский округ на всю страну. Самой креативной в номинации «Арт-стоянка» стала команда средней группы «Непоседы». А старшая подготовительная группа «Радуга» оказалась лучшей в номинациях «Мастерской природы» и «Стряпухи». Специальный приз достался команде дошкольного отделения из села Теряево «Гармония», – говорится в сообщении.
Участники фестиваля-конкурса получивших от организаторов грамоты и ценные подарки. А гости посмотрели концерт, организованный сотрудниками местного дома культуры.

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#гастрономия
#подмосковье
#московская область
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В Петербурге презентовали книгу о спорте в блокадном Ленинграде
20 сентября 2024, 18:13

Фото: iStock/morgan23

В рамках историко-краеведческого фестиваля «Звенья времени» в Санкт-Петербурге прошла презентация книги «Вера в Победу!», изданная «Петербургским дневником».
Автором рукописи вступил спортивный журналист, литератор, член Союза писателей Санкт-Петербурга Константин Осипов.

«Недавно был на совещании в Государственном музее спорта, там было много выставок. Руководство музея удивляется, что самая посещаемая выставка оказалась про спорт в блокаду. Мне кажется, что к этим знаниям тянется как старшее поколение, так и молодёжь. Говорить о спорте в блокадное время надо. Люди, которые занимались физической активностью в осажденном Ленинграде, были с юмором, позитивные», – прокомментировал Осипов.

Отмечается, что книгу поддержали в издании Архивный комитет Санкт-Петербурга и Общественный совет при Комитете по физической культуре и спорту города.

До этого певица, актриса, композитор Вика Цыганова поделилась тем, как именно оказывает поддержку людям в столь непростое нынешнее время.

«Все деньги я отдаю на фронт. Вчера у меня был благотворительный творческий концерт, я показывала свою одежду. И все мои клиенты понимают, что они тоже часть денег передают на жертву. Что касается кассовых концертов, у меня люди — или те, кто воюют, или те, кто ждут. Поэтому цены на билеты вообще очень маленькие. Я просто поддерживаю людей морально, приезжая на такие концерты», — ответила в беседе с Pravda.Ru артистка.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщал, что средства, отсуженные от мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи, пойдут на благотворительность.

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#культура
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Летний турпоток в Московскую область составил 8,8 млн человек
20 сентября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Туристический поток в Подмосковье этим летом составил 8,8 млн человек. Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, подводя итоги проекта «Лето в Подмосковье 2024».
«По сравнению с прошлым годом туристический поток в Подмосковье вырос на 7% и составил 8,8 млн человек. Для гостей открыто более 1 тыс. отелей и 89 глэмпингов. В регионе работают 194 парка культуры и отдыха, свыше 200 мест отдыха у воды и порядка 90 мест для рыбалки. Любителям активного отдыха доступны 19 объектов экстремального туризма, восемь аэроклубов и 22 яхт-клуба. В сегменте экотуризма работают 50 фермерских хозяйств, где можно отдохнуть и познакомиться с такими животными как хаски, альпаки, ламы и верблюды», – говорится в сообщении.
По количеству глэмпингов и кемпингов – модульных некапитальных средств размещения – Московская область вышла на первое место в России. Далее идут Краснодарский край и Ленинградская область. Всего в Подмосковье – более 1,3 тыс. классифицированных средств размещения, 177 из которых имеют категории 4 и 5 звезд.

Каждый год в Подмосковье проходят многочисленные фестивали. Летом этого года состоялось 13 крупных региональных мероприятий, которые суммарно посетили более 350 тыс. жителей и гостей региона.
«Среди них – театральный фестиваль «Мелиховская весна»; литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект «Поэт»; самый крупный фестиваль классической музыки и искусств в России, ставший визитной карточкой Подмосковья, – фестиваль искусств Петра Чайковского в Клину; музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»; музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана, гастрономический «Сырный фестиваль» в сыроварне Олега Сироты в Истре», – отметили в ведомстве.
Также летом состоялись новые фестивали, связанные с культурными кодами региона. Это театральный фестиваль «Учитель и ученики» в Ногинске, посвящённый творчеству режиссёра и педагога Петра Фоменко; Международный фестиваль искусств «Достоевский. Путешествие в Зарайск» под руководством народного артиста России Евгения Миронова.

Кроме того, в Подмосковье впервые провели фестиваль мотокультуры «Мотофристайл»; Биеннале визуальных искусств в Серпуховском историко-художественном музее; семейный фестиваль «Рябинушка» ко Дню семьи, любви и верности, а также музыкальный фестиваль «Поле Фолка» в усадьбе Мураново.

В подмосковных парках прошли специальные областные проекты. Это уникальный фестиваль современного танца «Город танцует в парках»; первый фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры».

В парках Подмосковья регулярно проходят мероприятия физкультурно-спортивной направленности, творческие и культурно-просветительские проекты, развлекательные мероприятия. В летнем сезоне 2024 года было проведено свыше 24 тысяч таких мероприятий.

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В Дубне к 120-летию художницы Нади Леже обновят её мозаики

В Серпухове устроили концерт в честь 685-летия города

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#искусство
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#московская область
#минкульттуризма мо
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В Дубне к 120-летию художницы Нади Леже обновят её мозаики
20 сентября 2024, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне отреставрируют мозаичные панно Нади Леже с площади Космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Как и планировали, к 120-летию художницы отреставрируем в городе все мозаики её авторства», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.
Четыре ярких мозаичных полотна с портретами космонавтов демонтируют и отправят в мастерскую Михаила Полякова, у которой большой опыт подобных работ. Затем панно установят на прежнее место.
«Когда привезём их в мастерскую, предстоит много этапов работы. Мы их простукиваем, проверяем, есть ли трещины. Всё это описываем и заново подбираем камни», – пояснил Поляков.
Визуально понятно, что у мозаик есть дефекты. Для их устранения будут подбирать материалы, повторяющие оригинал — камень, смальту, за редким исключением – цветное стекло. Мастер уверен, что после реставрации восстановленные участки будут держаться сотни лет.

По предварительной оценке, работы займут около двух месяцев.

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#московская область
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В Серпухове устроили концерт в честь 685-летия города
20 сентября 2024, 12:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Концерт, приуроченный к 685-летию Серпухова, провели в сквере рядом с ДК «Родина», на нём выступили ученики и педагоги детской школы искусств «Синтез», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программе мероприятия, помимо выступлений, был также конкурс по истории Серпухова. Участники с энтузиазмом демонстрировали свои знания, отвечая на вопросы о важнейших событиях в истории города», — говорится в сообщении.
В администрации муниципалитета отметили, что концерт с викториной стал одним из первых мероприятий большой программы празднования Дня города.

Ранее сообщалось, что в субботу, 21 сентября, в Серпухове состоится спортивный праздник БОКСЗАБЕГ. О программе мероприятия читайте в материале «Радио 1».

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#мероприятия
#день города
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Монинский музей ВВС представил экспозицию к 85-летию битвы на Халхин-Голе
19 сентября 2024, 22:32

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В Центральном музее Военно-воздушных сил в посёлке Монино открылась выставка, посвящённая 85-летию разгрома японских милитаристов на реке Халхин-Гол в Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.
«Выставка рассказывает о событиях, которые повлияли на ход мировой истории, привели к кардинальным изменениям в военных и политических планах ведущих государств накануне Второй мировой войны. По мнению многих российских исследователей, одной из целей конфликта была проверка боеспособности Красной армии. Японцы также стремились восстановить авторитет Квантунской армии, подорванный неспособностью завершить войну в Китае и поражением у озера Хасан», – рассказали в администрации.
События тех времён отражены в работах юных художников, присылающих свои произведения на конкурс детского рисунка. Он сейчас проходит в музее.

Музей приглашает побывать на выставке, а юных художников – принять участие в конкурсе. Его условия можно найти на сайте.

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В Клину появится граффити с изображением Гагарина

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#культура
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#музей
#подмосковье
#московская область
#щёлково
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В Клину появится граффити с изображением Гагарина
19 сентября 2024, 21:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

У здания торгового центра на улице Гагарина в Клину началась работа над граффити, посвященного первому человеку в космосе. Изображение займёт всю стену площадью 12 кв. м., сообщил в пресс-службе администрации городского округа.
«Юрия Гагарина выбрал владелец здания. Я показала ему несколько эскизов, и мы решили остановиться на этом варианте. Краски я использую фасадные для картин. Им не страшны ни дождь, ни снег. К тому же здесь не солнечная сторона, поэтому изображение будет долго жить», – рассказала художница.
Создание картины привлекает внимание. Люди останавливаются полюбоваться работой и сфотографировать её.
«Я живу рядом, ежедневно прохожу мимо и вижу, как постепенно эскиз превращается в полноценную картину! Хочется побольше таких творческих, необычных решений в нашем городе», – поделился житель Клина Артём.
«Это прекрасная память о великом человеке! Пусть дети смотрят и больше интересуются историей страны», – отметила клинчанка Нина Ивановна.
Скоро граффити будет завершено, а на другой стороне здания появится изображение актёра Сергея Бодрова из популярного фильма «Брат».

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