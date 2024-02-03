На YouTube заблокирована песня «Дымок» Ицыка Ципера в России

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Видеохостинг YouTube заблокировал доступ для пользователей из России к клипу «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (Игоря Цыба) по запросу государственных органов. Это подтверждают данные самого видеохостинга.
При попытке просмотра клипа появляется сообщение: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».
Представители движения «Ветераны России» ранее обратились в Генпрокуратуру России с жалобой на клип «Дымок», набравший 8 миллионов просмотров на YouTube. Активисты считают текст песни пропагандой наркотиков и утверждают, что в ней исполнитель призывает к употреблению в целях расслабления.
Ицык Цыпер, также известный как Игорь Цыба, проживает в Казахстане. По данным издания, он избегает обсуждения своей биографии и предпочитает не раскрывать свои связи с Украиной. Ранее, по данным издания, Цыба часто посещал Киев и Одессу, так как по национальности является украинцем.
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Артем Кузьмин