Участник гастрономического сырного фестиваля в Истре рассказал о своем опыте сыродела

Фото: Радио 1
В подмосковной Истре завершился гастрономический сырный фестиваль, в котором приняли участие фермеры из более 50 регионов нашей страны, а также специалисты из Ближнего зарубежья. Мероприятие посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Участник фестиваля, предприниматель, основатель сыроварни «Рубцов» Алексей Рубцов рассказал редакции «Радио 1», что фестиваль прошел, как и всегда, на высшем уровне.
Она также рассказал про свой уникальный сырный продукт.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
История гостя нашей редакции оказалась непростая: сначала хобби, потом стажировка во Франции и производство сыра «Камамбер», потом несколько лет проб и ошибок.
Далее он заинтересовался сыром с голубой плесенью и решил сделать свой новый продукт.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Сырный продукт с голубой плесенью, по его словам, готовится полтора месяца.
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Участник фестиваля, предприниматель, основатель сыроварни «Рубцов» Алексей Рубцов рассказал редакции «Радио 1», что фестиваль прошел, как и всегда, на высшем уровне.
«Фестиваль в этом году прошел, как обычно, успешно. Все четко и слаженно. Московская область обеспечила хорошую транспортную доступность. Мы уже третий год привозим свой продукт, и у нас уже есть свои покупатели, которые только ради нашего сыра приезжают», — поделился собеседник.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Она также рассказал про свой уникальный сырный продукт.
«Мы производим один вид сыра — мягкий сыр с голубой плесенью «Блю крема», его изюминка — тройные сливки. Решили сделать монопродукт, потому что для каждого сыра необходимы свои условия. Они как дети: все время разбегаются, поэтому легче следить за одним ребенком», — сообщил сыровар.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
История гостя нашей редакции оказалась непростая: сначала хобби, потом стажировка во Франции и производство сыра «Камамбер», потом несколько лет проб и ошибок.
«Я сыроварением начал заниматься с 2016 года. В те времена пропал импортный сыр, в том числе и с белой плесенью, я увидел освободившуюся нишу и решил направить свое внимание туда. Увидел в интернете что Камамбер с белой плесенью недолго делается и не нужно много оборудования. Изучил книгу 1961 про производство мягких сыров, потом поехал на месячную стажировку в Нормандию. Мне все показали, дали закваску, я приехал в Москву и в лаборатории друзей с французскими заквасками пробовал получить сыр Камамбер, но не получилось, потому что во Франции делают сыр из сырого молока, а у нас, по законодательству, можно делать только из пастеризованного», — рассказал свою историю фермер.
Далее он заинтересовался сыром с голубой плесенью и решил сделать свой новый продукт.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
«Смотрел ролики по производству, изучал, записывал. Нюанс производства сыра с плесенью в том, что формируются горошины, которые насыпаются в емкости, а между горошинами образуются полости, в которых уже прорастает голубая плесень», — уточнил предприниматель.
Сырный продукт с голубой плесенью, по его словам, готовится полтора месяца.
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Анастасия Бондарева