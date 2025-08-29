«Было великой наградой»: Волочкова назвала Щедрина мощной защитой
Балерина Анастасия Волочкова выразила сожаление в связи со смертью народного артиста СССР Родиона Щедрина и назвала его утратой для русского искусства, музыки и балета. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что Щедрин и его супруга Майя Плисецкая были для неё сильной поддержкой в трудные времена.
Она отметила, что Щедрин был выдающимся композитором, создавшим множество балетов для Плисецкой, и что их связывали творчество и глубокая любовь. Первая встреча Волочковой с ними состоялась в Большом театре в 1998 году, когда Плисецкая помогала ей готовить партию Царь‑Девицы в балете «Конёк‑Горбунок» на музыку Щедрина. Плисецкая передала ей «Кармен‑сюиту» и лично репетировала с ней; Волочкова выступала в их творческих вечерах по приглашению супругов.
«Никогда не смогу забыть, когда во времена гонений и настоящей травли после незаконного увольнения меня из Большого театра, когда все отвернулись и боялись сказать слово, Майя Плисецкая и Родион Щедрин смело и публично поддерживали меня, говоря обо мне, как о выдающейся балерине. Это было для меня мощной защитой от всех противодействий. Мне посчастливилось жить в один век с такими великими мэтрами, а работать и дружить с ними было великой наградой», — сказала Волочкова.Ранее сообщалось, что прах Плисецкой и Щедрина будет соединён и развеян над Россией в соответствии с их совместным завещанием. Щедрин скончался ночью 29 августа в Германии на 93‑м году жизни; Майя Плисецкая умерла в мае 2015 года от остановки сердца.