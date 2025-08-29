«Было великой наградой»: Волочкова назвала Щедрина мощной защитой

29 августа 2025, 13:40

Балерина Анастасия Волочкова назвала Щедрина мощной защитой для себя

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Балерина Анастасия Волочкова выразила сожаление в связи со смертью народного артиста СССР Родиона Щедрина и назвала его утратой для русского искусства, музыки и балета. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что Щедрин и его супруга Майя Плисецкая были для неё сильной поддержкой в трудные времена.





Она отметила, что Щедрин был выдающимся композитором, создавшим множество балетов для Плисецкой, и что их связывали творчество и глубокая любовь. Первая встреча Волочковой с ними состоялась в Большом театре в 1998 году, когда Плисецкая помогала ей готовить партию Царь‑Девицы в балете «Конёк‑Горбунок» на музыку Щедрина. Плисецкая передала ей «Кармен‑сюиту» и лично репетировала с ней; Волочкова выступала в их творческих вечерах по приглашению супругов.



