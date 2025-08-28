На Анастасию Волочкову хотят подать в суд

28 августа 2025, 12:41

На балерину Анастасию Волочкову хотят подать в суд за оскорбления

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Блогерша, которая ранее брала у Анастасии Волочковой интервью, заявила о намерении подать на неё в суд из‑за оскорбительных высказываний. Слова блогерши приводит StarHit.