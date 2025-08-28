Достижения.рф

На Анастасию Волочкову хотят подать в суд

На балерину Анастасию Волочкову хотят подать в суд за оскорбления
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Блогерша, которая ранее брала у Анастасии Волочковой интервью, заявила о намерении подать на неё в суд из‑за оскорбительных высказываний. Слова блогерши приводит StarHit.



После выхода шоу балерина не раз критиковала девушку, а в одном из недавних подкастов назвала её «конченой» и «тупой, как пробка».

Ранее СМИ со ссылкой на нарколога Василия Шурова писали, что у Волочковой якобы есть проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя. Накануне Шуров высказал мнение о «алкогольной деградации» артистки и затруднениях с памятью.

Волочкова категорически отвергла эти утверждения. Она назвала нарколога «конченым», обвинила его в желании пропиариться на её имени и подчеркнула, что не знакома с ним и не собирается «комментировать дно». Балерина также отметила, что готовится к выступлению через несколько дней и посоветовала врачу не вмешиваться в её личную жизнь, заявив, что репутацию она заработала годами труда.

Никита Кротов

