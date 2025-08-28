На Анастасию Волочкову хотят подать в суд
Блогерша, которая ранее брала у Анастасии Волочковой интервью, заявила о намерении подать на неё в суд из‑за оскорбительных высказываний. Слова блогерши приводит StarHit.
После выхода шоу балерина не раз критиковала девушку, а в одном из недавних подкастов назвала её «конченой» и «тупой, как пробка».
Ранее СМИ со ссылкой на нарколога Василия Шурова писали, что у Волочковой якобы есть проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя. Накануне Шуров высказал мнение о «алкогольной деградации» артистки и затруднениях с памятью.
Волочкова категорически отвергла эти утверждения. Она назвала нарколога «конченым», обвинила его в желании пропиариться на её имени и подчеркнула, что не знакома с ним и не собирается «комментировать дно». Балерина также отметила, что готовится к выступлению через несколько дней и посоветовала врачу не вмешиваться в её личную жизнь, заявив, что репутацию она заработала годами труда.
