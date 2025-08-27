«Конченый»: Волочкова устроила разнос наркологу, обнаружившему у неё зависимость
Волочкова грубо обругала нарколога, диагностировавшего у неё деградацию
Балерина Анастасия Волочкова высказала свою позицию относительно утверждений нарколога Василия Шурова, который в своём недавнем комментарии предположил у неё наличие проблем со здоровьем, связанных с употреблением алкоголя. Слова балерины приводит «Абзац».
Накануне нарколог заявил, что, по его мнению, у Волочковой наблюдается алкогольная деградация и проблемы с памятью. Однако Анастасия решительно отвергла эти утверждения.
«Я думаю, что он просто конченый. Он захотел пропиариться на моём имени, лезет в мою жизнь. Я нахожусь в балетном зале, у меня через два дня выступление», — сообщила она.Балерина подчеркнула, что не знакома с Шуровым и не намерена «комментировать дно».
«Очень многие люди хотят просто пропиариться. Никто не знает этого чмошника, а я своими годами труда зарабатывала», — резюмировала она.Волочкова отметила, что, по её мнению, подобные заявления являются непрофессиональными, и посоветовала врачу не вмешиваться в её личную жизнь.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.