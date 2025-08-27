«Конченый»: Волочкова устроила разнос наркологу, обнаружившему у неё зависимость

27 августа 2025, 18:10

Волочкова грубо обругала нарколога, диагностировавшего у неё деградацию

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова высказала свою позицию относительно утверждений нарколога Василия Шурова, который в своём недавнем комментарии предположил у неё наличие проблем со здоровьем, связанных с употреблением алкоголя. Слова балерины приводит «Абзац».





Накануне нарколог заявил, что, по его мнению, у Волочковой наблюдается алкогольная деградация и проблемы с памятью. Однако Анастасия решительно отвергла эти утверждения.

«Я думаю, что он просто конченый. Он захотел пропиариться на моём имени, лезет в мою жизнь. Я нахожусь в балетном зале, у меня через два дня выступление», — сообщила она.

«Очень многие люди хотят просто пропиариться. Никто не знает этого чмошника, а я своими годами труда зарабатывала», — резюмировала она.

