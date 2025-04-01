Награждение победителей конкурса «Стартуем к звёздам!» состоится 12 апреля

Фото: ФБУ «ЦОК ВКС»
Восьмой открытый всероссийский конкурс детского творчества «Стартуем к звёздам!» проводит Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации, награждение победителей конкурса и гала-концерт состоится 12 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба.
«Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей VIII открытого всероссийского конкурса детского творчества «Стартуем к звёздам!» состоится в субботу, 12 апреля, в культурном центре «Салют» в Москве. Начало в 14:00. Почётными гостями праздника станут видные общественные деятели, представители армии и культуры», — говорится в сообщении.Конкурс «Стартуем к звёздам!» проводится среди участников 7-18 лет в четырёх номинациях: «Художественное слово», «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство» и «Инструментальное исполнительство». В это году конкурс посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте также:
Подмосковные выпускники «Сенежа» создали проекты по росту эффективности команд
В Московской области проходит конкурс «Открытка мира» ко Дню Победы
Школьница из Люберец стала победительницей Всероссийского конкурса молодых талантов
Лев Каштанов