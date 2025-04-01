В Московской области проходит конкурс «Открытка мира» ко Дню Победы

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье пройдёт конкурс рисунков «Открытка мира». Победители получат денежные призы, а их работы увидят все жители региона — они украсят майские платёжные квитанции от МосОблЕИРЦ, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Конкурс проходит в трёх возрастных группах: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.
В каждой группе предусмотрены три призовых места.
Темы для творчества:
В каждой группе предусмотрены три призовых места.
Темы для творчества:
- мир без войн глазами детей;
- планета Земля через иллюминатор космического корабля;
- героизм солдат и тружеников тыла;
- счастье людей, узнавших о Победе.
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Дайана Хусинова