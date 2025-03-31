Школьница из Люберец стала победительницей Всероссийского конкурса молодых талантов

Диана Локтионова (Фото: пресс-служба проекта «МОСТ: Лидеры моды»)
Ученица кадетского класса «Октябрьской средней общеобразовательной школы №54» в городском округе Люберцы, Диана Локтионова, стала финалисткой первого Всероссийского конкурса молодых талантов «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант». Конкурс прошел 30 марта 2025 года в Центральном детском магазине на Лубянке.
Диана, которой всего 14 лет, стала самой юной победительницей и уже обучается на курсах для молодых дизайнеров в продюсерском центре «Грани». Она заняла первое место в номинации «Креатив, Start 14-17 лет».
Школьница также разработала такие коллекции, как «Джинсовый рай», «Паутина» и «Нежность». Диана активно обучается дефиле, хореографии, фотопозированию и актерскому мастерству.
Конкурс «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант» был поддержан Президентским фондом культурных инициатив и организован проектом «МОСТ: Лидеры моды». Это событие стало первым в истории российской модной индустрии общенациональным награждением молодых дизайнеров, обучающихся в профильных вузах, колледжах и техникумах, а также тех, кто получает «второе высшее» в креативной области.
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«Эта коллекция из 9 платьев, которая показывает, что в каждом живом организме есть энергия. Она отображает ее пробуждение. Идея появилась у меня, когда я гуляла по лесу и наблюдала за этим миром. Так, у каждой птицы своя энергия и характер, которую я воплощаю в костюмах. Она бывает дерзкой, нежной и иногда хмурой. Коллекция динамичная, яркая, она стремиться к жизни и полету», – рассказала Диана о своей работе-победителе.
Школьница также разработала такие коллекции, как «Джинсовый рай», «Паутина» и «Нежность». Диана активно обучается дефиле, хореографии, фотопозированию и актерскому мастерству.
Конкурс «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант» был поддержан Президентским фондом культурных инициатив и организован проектом «МОСТ: Лидеры моды». Это событие стало первым в истории российской модной индустрии общенациональным награждением молодых дизайнеров, обучающихся в профильных вузах, колледжах и техникумах, а также тех, кто получает «второе высшее» в креативной области.
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Анастасия Хохлова