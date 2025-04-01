Подмосковные выпускники «Сенежа» создали проекты по росту эффективности команд

Фото: пресс-служба «Школы тренеров команд»
Дипломные проекты, посвящённые повышению эффективности работы команд, защитили выпускники первого потока «Школы тренеров команд» в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число выпускников вошли шесть жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба проекта.
«Программа «Школа тренеров команд» готовит тренеров, которые могут сопровождать мероприятия различного масштаба и тематики, где требуется командообразование, командная диагностика и модерационная поддержка. Востребованность в профессионалах такого рода огромная», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.Подмосковье в «Школе тренеров команд» представляли эксперт Рособрнадзора Нина Воробьёва, сотрудница коммуникационного агентства Татьяна Гуськова, тренер Светлана Колесова, индивидуальный предприниматель Ирина Тарабрина, бизнес-тренер Александр Шепилов, а также Екатерина Пикулина, разработавшая деловую игру «Путь Ермака».
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