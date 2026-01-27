Находка археологов в Греции перевернула представление о древнем человеке

27 января 2026, 23:41

В Греции обнаружили древнейшие деревянные орудия труда возрастом 430 тыс. лет

Фото: iStock/Krugloff

На берегу древнего озера в Греции археологи обнаружили два деревянных артефакта, которые признали старейшими ручными деревянными орудиями труда в истории археологии. Возраст находок оценивается в 430 тысяч лет, что значительно предшествует появлению Homo sapiens.