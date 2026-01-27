Находка археологов в Греции перевернула представление о древнем человеке
На берегу древнего озера в Греции археологи обнаружили два деревянных артефакта, которые признали старейшими ручными деревянными орудиями труда в истории археологии. Возраст находок оценивается в 430 тысяч лет, что значительно предшествует появлению Homo sapiens.
Среди найденных предметов — копательная палка и меньшее по размеру орудие неопределённого назначения. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Учёные подчёркивают, что оба предмета имеют явные признаки преднамеренной обработки — это неоспоримо свидетельствует о целенаправленном изготовлении инструментов человеческими предками.
Находка кардинально меняет представления о технологических способностях раннего человека. До сих пор самыми древними считались деревянные орудия значительно более позднего периода. Теперь же становится очевидным, что наши предки овладели техникой обработки гораздо раньше, чем предполагалось.
Исследователи продолжают изучать артефакты, чтобы точнее определить их функциональное назначение и технологию изготовления. Открытие создаёт новые перспективы для понимания эволюции трудовых навыков и материальной культуры далёких предков человека.
Читайте также: