Крупнейший известный памятник цивилизации майя оказался моделью космоса
Археологи выяснили, что крупнейший известный памятник цивилизации майя — комплекс Агуада-Феникс в мексиканском штате Табаско — создан около трех тысяч лет назад как символическая модель космоса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.
Гигантское сооружение длиной почти девять километров построено в форме креста, символизирующего устройство мира и циклы времени в мезоамериканской культуре. В центре монумента обнаружены две крестовидные ямы с ритуальными дарами — раковинами, фигурками из нефрита и зелёного камня, а также пигментами синего, зелёного и жёлтого цветов, расположенными по сторонам света.
Учёные считают эти находки самым ранним примером связи цветов с направлениями мира, традиции, позже характерной для майя. При этом в комплексе нет признаков власти или социальной иерархии — ни дворцов, ни статуй правителей. Исследователи полагают, что строительство монумента, потребовавшее около 10 миллионов человеко-дней (единица измерения рабочего времени, которая характеризует работу одного человека на протяжении одного рабочего дня), стало результатом коллективных усилий и общей духовной цели — создания «карты Вселенной» без принуждения и царей.
