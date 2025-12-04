Ученые обнаружили в ЮАР останки неизвестной популяции древних людей
На территории современной ЮАР исследователи из шведского университета Упсалы обнаружили останки древних людей, которые жили в полной изоляции от остального человечества на протяжении 200 тысяч лет, пишет Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Как сообщили в пресс-службе учреждения, эта группа развивалась обособленно, не контактируя с другими популяциями. Географические и климатические особенности региона способствовали длительной изоляции этой территории от остальной части континента.
Особое значение открытие имеет для понимания эволюции человечества. Изучение генетического материала древних людей позволит учёным пролить свет на многие загадки происхождения современного человека. Исследователи надеются, что анализ геномов поможет воссоздать полную картину развития нашего вида.
Примечательно, что современные представители койсанских народов юга Африки сохранили около 80% генетического наследия этой древней популяции.
