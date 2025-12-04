Ученые обнаружили в ЮАР останки неизвестной популяции древних людей

04 декабря 2025, 00:47

Фото: istockphoto / Emrah Gokcan

На территории современной ЮАР исследователи из шведского университета Упсалы обнаружили останки древних людей, которые жили в полной изоляции от остального человечества на протяжении 200 тысяч лет, пишет Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».