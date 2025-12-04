40 картин Николая Рериха представили на выставке в Звенигородском манеже
В Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского городского округа торжественно открыли выставку «Рерих. В поисках «небесного Звенигорода». В экспозиции – 40 живописных работ из собрания Государственного Русского музея, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Николай Рерих – художник, философ и путешественник. Среди представленных полотен – знаменитые «Весна священная», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник (Облако-стрелок)», а также гималайские пейзажи и другие работы.
«Принимать Рериха в Звенигороде очень символично. Путь великого художника начался с археологических раскопок в русских провинциях, в том числе в Звенигороде. Эта глубокая и знаковая выставка – очередной шаг в программе плодотворного сотрудничества Звенигородского музея и Государственного Русского музея. Проект не только укрепляет связи между культурными учреждениями, но и делает мировые шедевры доступнее для жителей Подмосковья», – отметил, обращаясь к собравшимся, министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Директор музея Елена Кожевникова отметила, что выставка должна напомнить посетителям о важности мечты и красоты.
«Нам хочется обратиться к зрителям с призывом не бояться мечтать. Красоту и познание всегда сопровождает мечта. Цитируя Николая Константиновича, «Мечтать – это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими мощными огнями». Художник верил, что искусство и культура могут быть основой построения мира», – подчеркнула Кожевникова.
Экспозиция охватывает ключевые этапы творчества Рериха от ранних работ, вдохновлённых древнерусской историей, до гималайских пейзажей и эскизов к театральным постановкам. Особую атмосферу создают цитаты из дневников художника и мультимедийная инсталляция, визуализирующая его мечту о «небесном Звенигороде» – идеальном городе знаний и культуры будущего.
Выставка будет работать до 24 мая 2026 года в историческом здании Звенигородского манежа. Найти подробную информацию и купить билеты можно на сайте Звенигородского музея-заповедника.