40 картин Николая Рериха представили на выставке в Звенигородском манеже

04 декабря 2025, 22:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского городского округа торжественно открыли выставку «Рерих. В поисках «небесного Звенигорода». В экспозиции – 40 живописных работ из собрания Государственного Русского музея, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Николай Рерих – художник, философ и путешественник. Среди представленных полотен – знаменитые «Весна священная», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник (Облако-стрелок)», а также гималайские пейзажи и другие работы.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО





«Принимать Рериха в Звенигороде очень символично. Путь великого художника начался с археологических раскопок в русских провинциях, в том числе в Звенигороде. Эта глубокая и знаковая выставка – очередной шаг в программе плодотворного сотрудничества Звенигородского музея и Государственного Русского музея. Проект не только укрепляет связи между культурными учреждениями, но и делает мировые шедевры доступнее для жителей Подмосковья», – отметил, обращаясь к собравшимся, министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«Нам хочется обратиться к зрителям с призывом не бояться мечтать. Красоту и познание всегда сопровождает мечта. Цитируя Николая Константиновича, «Мечтать – это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими мощными огнями». Художник верил, что искусство и культура могут быть основой построения мира», – подчеркнула Кожевникова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

