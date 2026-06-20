Народная артистка Башкирии Зиля Саетова умерла в 54 года

20 июня 2026, 20:19

Фото: istockphoto/izzzy71

В возрасте 54 лет после продолжительной болезни скончалась народная артистка Республики Башкортостан Зиля Саетова. Печальную новость подтвердили в пресс-службе Национального молодежного театра имени Мустая Карима, где звезда служила многие годы.