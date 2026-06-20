Народная артистка Башкирии Зиля Саетова умерла в 54 года
В возрасте 54 лет после продолжительной болезни скончалась народная артистка Республики Башкортостан Зиля Саетова. Печальную новость подтвердили в пресс-службе Национального молодежного театра имени Мустая Карима, где звезда служила многие годы.
Церемония прощания с Зилей Хадыевной пройдет 15 июня на сцене театра. Коллеги и поклонники смогут отдать дань уважения выдающейся актрисе.
В театре отметили, что Саетова обладала редким актерским даром, невероятной творческой энергией и душевной теплотой. Каждый её выход на сцену становился настоящим событием, а беззаветная преданность профессии вызывала глубочайшее уважение у зрителей и сослуживцев.
Зиля Саетова родилась в сентябре 1971 года. Её творческий путь начался в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури. Однако основная часть карьеры была связана с Национальным молодежным театром, где она исполнила более 45 разноплановых ролей.
В 2011 году за значительный вклад в театральное искусство знаменитости присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». А в 2022-м она удостоилась высшего признания — стала народной артисткой Башкирии.
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