Умерла актриса сериалов «Кухня» и «Реальные пацаны» Татьяна Плетнёва
Умерла актриса сериалов «Интерны», «Кухня» и «Реальные пацаны» Татьяна Плетнёва. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Причиной смерти 48-летней актрисы стал рак печени. Согласно информации источника, Плетнёва вела борьбу с болезнью в последние месяцы, но её состояние ухудшалось с каждым днём.
Артистка заметно похудела. Она скончалась накануне поздно вечером.
Татьяна Плетнёва родилась 22 июля 1977 года в городе Воткинск. За время своей карьеры она снялась более чем в 180 фильмах и сериалах, включая «Жуки», «Царевну лягушку», «Интерны» и другие. Также актриса прославилась благодаря участию в многочисленных музыкальных клипах.
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