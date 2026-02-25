Умерла актриса из «Снежной королевы» Наталья Климова, она не дожила два дня до 88-летия

25 февраля 2026, 22:37

Умерла актриса из «Снежной королевы» Наталья Климова

Наталья Климова (Фото: кадр из фильма «Снежная королева» (1966 г.)

Ушла из жизни актриса Наталья Климова. До своего дня рождения она не дожила всего два дня. В пятницу ей могло бы исполниться 88 лет.