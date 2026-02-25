Умерла актриса из «Снежной королевы» Наталья Климова, она не дожила два дня до 88-летия
Ушла из жизни актриса Наталья Климова. До своего дня рождения она не дожила всего два дня. В пятницу ей могло бы исполниться 88 лет.
Как сообщает сайт Муром24, знаменитость похоронят на территории Свято‑Воскресенского женского монастыря в городе. Эту обитель супруги часто посещали и участвовали в её восстановлении. Соболезнования Владимиру Заманскому выразил глава округа Евгений Рычков.
Наталья Климова (в девичестве Малкина) родилась 27 февраля 1938 года. Отучившись год в строительном институте, она поступила в Школу‑студию МХАТ, которую окончила в 1963-м, а затем стала актрисой театра «Современник».
Наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Снежная королева» (1966), где она создала образ одновременно прекрасный и пугающий — после выхода картины актрису узнавали миллионы советских детей. В её фильмографии также значатся ленты «Конец и начало», «26 бакинских комиссаров», «Гиперболоид инженера Гарина», «Иду на грозу», «Снегурочка», «Чайковский» и другие.
Главным человеком в жизни актрисы был Владимир Заманский — известный артист, снимавшийся в фильмах «Проверка на дорогах», «Цыган», «Завтра была война» и многих других. Пара поженилась в 1962 году.
